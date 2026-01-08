第一線官兵交戰規則　黃重諺：領海領空越雷池一步就是7天後回家

▲東部戰區軍演範圍。（資料照／翻攝央視新聞）



記者陶本和／台北報導

中共解放軍「正義使命2025」軍演日前落幕，其劃設的演習區域，相較於美國前眾議院議長裴洛西訪台時所發動的演習，還要更接近台灣。對於我國第一線官兵，在交戰準則上是否有相應調整？國安會諮委黃重諺8日接受鏡報網路節目專訪時表示，國防部都有對外說明，領海、領空如果越雷池一步，就是7天後才回家，這是基本原則，任何國家都一樣。

對於中共本次軍演的取名，黃重諺在訪談中開玩笑地說，每次軍演都不太一樣，這次「正義使命」從中國人命名的原則，都是「命中缺什麼就會去強調什麼」。

黃重諺表示，這次演習的重點，中方想要展現幾個目標，第一，是對台灣展現包圍、掌控；第二，是展現對台灣治權的覆蓋，所以海警船要在周邊執法，軍艦、軍機在周邊巡邏，「坦白說，最後這些目標都沒有達成」。

黃重諺指出，中國其實近期以來在印太區域跟島鏈的部署，已經有一段時間，從去年11月14日升高對日本壓力以來，就已經大量從黃海、東海、台海到南海，部署大量的艦艇，甚至數量一度來到3位數。

黃重諺表示，後來中方的目的沒有達到，日本沒有撤，沒有軟化，所以把目標轉移到台海，展現這些的目的，也是想在實務上，看可不可以找到出口。

對於中國這次劃設的演習區域，是否比過往更接近台灣？黃重諺說，中國確實試著各種極限壓迫，這部分是軍事的，昨天甚至說要對台灣的檢察官制裁，所以對台施壓已經不是新聞，每天都在發生，核心問題在於，我方做好哪些準備，必須要對中方達成足夠的嚇阻，像是先進裝備要快速強化武裝起來等。

至於在軍事上，第一線官兵什麼情況下，可以有適度的反擊或是回應，交戰準則是否有調整？黃重諺說，這次國防部都有對外說明，領海、領空，如果越雷池一步就是7天後才回家，這是基本原則，任何國家都是一樣。

黃重諺表示，這次解放軍目標沒有達到，中國這次是放很多的照片，說解放軍空軍看到台灣，只要加個油就可以到台灣了，而我方國防部則是公布了狙擊手莢艙的畫面，「意思就是不要再來了喔，不然回家時間就是7天後」。

黃重諺說，還有一部分，有關中國海警在台海執法，有一張海巡公布的照片，海巡弟兄在艦艇上觀測中國海警船，但是海警船的背景是國際郵輪，都正常在運行，顯示對方沒有完成這個目標，因為我方有效的嚇阻跟監控。

▲解放軍軍演第三張宣傳海報「正義之錘 封港斷線」。（資料照／翻攝東部戰區微博）