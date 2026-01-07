　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍活捉馬杜洛「中共難複製」　美軍事專家曝：台灣防空網複雜

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）遭美軍抓捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）遭美軍抓捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美軍3日對委內瑞拉首都卡拉卡斯發動突襲行動，成功將該國總統馬杜洛及其夫人擄獲並押解至紐約。這起前所未見的軍事行動隨即在國際間引發熱烈討論，各界也開始關注中國是否可能仿效類似手段對台灣採取行動。不過美國軍事專家指出，「台灣的防空網路相較委內瑞拉更複雜，中國斬首部隊想要在低空取得制空權，難度非常高。」

低空突破委國防線 美軍戰術細節曝光

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在記者會中透露此次行動的執行細節。負責任務的直升機編隊在深夜時分起飛，採取貼近海面僅33公尺的超低空飛行路線，藉此規避委內瑞拉的雷達偵測。同時，美軍戰鬥機在後方提供空中支援，美國衛星系統則負責干擾委國的雷達網路，確保突襲部隊能夠順利穿透防空體系。

台海情勢大不同 專家直言複製困難度極高

針對外界關注中國解放軍是否能夠仿效美軍模式，對台灣實施類似的斬首作戰，資深軍事專家奧斯本（Kris Osborn）給出明確答案。這位曾在五角大廈擔任諮詢幕僚的分析師在國家安全專業網站19FortyFive發表文章指出，台海與委內瑞拉的戰略環境存在根本性差異，使得中共要成功複製相同作戰模式幾乎不可能實現。

台灣防空網絡複雜 中共空中滲透面臨重重困難

奧斯本從純軍事角度分析，台灣建構的防空系統無論在覆蓋範圍或複雜程度上，都遠超委內瑞拉的防衛能力。中國軍方若要派遣特種作戰單位利用直升機或固定翼飛機深入台灣領空，並在低空環境中取得制空優勢，將面臨極為嚴峻的挑戰。即便中共在情報搜集和目標識別方面具備充足能力，但要在實戰中實現精確打擊並讓快速作戰部隊成功著陸執行任務，仍存在諸多不確定因素。

民主體制韌性強 斬首效果恐大打折扣

更重要的戰略考量在於行動預期效果的差異。奧斯本強調，馬杜洛作為獨裁統治者，其被擄獲將導致整個政權體系瞬間癱瘓，無法維持正常運作。然而台灣採行民主政治體制，政治權力分散於行政部門各級官員、民選代表及立法機構成員之間，單純移除領導階層並無法達到癱瘓整個國家機器的目標。

專家指出，威權體制下權力高度集中於少數核心人物，使得斬首作戰能發揮最大效用。相對而言，民主國家的權力結構較為分散，即便高層領導人遭到綁架或暗殺，政府體系仍能在既有制度框架下維持基本運作，這使得對台實施斬首行動的戰略價值大幅降低。

 
美軍活捉馬杜洛「中共難複製」　美軍事專家曝關鍵原因

北美要聞美軍突襲馬杜洛台灣防空中國斬首台海局勢

