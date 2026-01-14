羅技在台40週年！三大明星商品跨足多領域　台北電玩展確定參戰

記者蘇晟彥／台北報導

瑞典電腦周邊品牌羅技 Logitech今年在台邁入 40 週年，從早期 IT 產業的重要推手，到橫跨電競、個人辦公、創作者與視訊協作等多元應用領域，羅技持續以人機互動為核心，打造結合設計、美感與效能的科技體驗。在40週年之際，羅技舉辦媒體餐敘，細數40年在台灣的發展，也預告今年台北電玩展將獨立設攤，將帶來首支電競滑鼠RAPID TRIGGER，同時將麥拉倫搬到展區，展示最新的RS50模擬賽車方向盤。

▼Logi在台40週年，期盼以「三大核心品類齊頭並進」，透過 AI 與創新布局迎向下一個四十年。（圖／羅技提供）



羅技台港澳總經理施前江 Aries 表示，40 年來羅技在台始終以「體驗」作為創新的起點，未來也將持續透過軟硬體整合與 AI 技術，協助使用者在工作、創作與娛樂中發揮更高效能、創造更好的成果。今羅技也宣布推出搭載全球首創 HITS 技術與 RAPID TRIGGER 功能的 PRO X2 SUPERSTRIKE 無線類比遊戲滑鼠，展現品牌在感測、回饋與沉浸式體驗上的研發實力，持續為高階玩家與專業使用者帶來突破性的操作體驗。

從 40 年根基出發 羅技以 AI 與體驗創新打造下一代科技日常

Logitech 成立於 1981 年，長期專注於人機互動與數位體驗的創新，自 1986 年進入台灣市場最初以製造基地切入，逐步發展為集研發、工程與創新設計於一體的核心據點。新竹研發中心長期參與無線與電競相關技術的研發與驗證，從生產前哨升級為全球創新產品的核心，鞏固台灣在羅技全球創新體系中的地位。從光學滑鼠奠定人機互動基礎、HERO 感應器與 LIGHTSPEED 無線技術引領電競標準，到個人辦公領域的人體工學設計與跨裝置操作體驗，以及近年導入 AI 的影像、聲音與互動架構，羅技持續以具指標性的產品創新，回應使用者對效率、精準與整體體驗升級的需求。

Aries 進一步指出，羅技在台 40 年的核心競爭力，在於能持續洞察使用者行為與市場變化，並快速轉化為具體的產品與解決方案。羅技是業界唯一持續投資自有工廠的鍵鼠品牌，憑藉強大的研發與製造力，打造諸多業界創新技術，像是第一支能在玻璃上使用的高光學感應滑鼠、第一支跨裝置切換滑鼠與第一支搭載無線充電技術邊玩邊充電的電競滑鼠，不僅有許多「第一」，甚至更進一步研發遠端設備控制中心，讓 IT 人員能從遠端監控鍵鼠等辦公設備使用狀態。隨著全球 AI 議題的興起，羅技將持續以創新為核心，將 AI 技術轉化為更直覺、更高效的生產力體驗，引領使用者與產業邁向下一個智慧應用的新階段。

三大核心品類齊頭並進 以 AI 與創新布局迎向下一個四十年

在產品與市場表現上，羅技近年持續展現穩健成長動能。電競品類 Logitech G 持續以 PRO 系列等專業級產品，鞏固在全球電競市場的領導地位，並與全球多支頂尖電競戰隊深度合作開發，成為職業選手與高階玩家的首選品牌；在個人辦公市場，隨著混合工作型態逐步常態化，羅技透過高效能的 MX 系列與強調健康與平衡的 ERGO 人體工學系列，結合 Logi Option+ 一鍵連結AI 快捷功能與智慧科技應用，協助使用者打造兼具效率與舒適的生活體驗；針對企業用戶市場在 B2B 商用視訊解決方案，羅技結合 AI 智慧影像與聲音技術，持續深化會議協作設備在企業市場的應用，以簡單（Simple）、智慧（Smart）、永續（Sustainable）為核心，持續創新商務協作解決方案，協助企業邁向更高效且永續的智慧辦公。憑藉多品類的創新成果，Logitech 也在 2025 年獲選 Inc. Best in Business ，而展望未來，羅技將持續聚焦 AI、無線與永續創新，透過軟硬體整合，陪伴使用者迎向下一個數位世代。

羅技將持續透過更多元的形式為台灣消費者帶來更豐富的產品體驗，為了慶賀品牌在台深耕 40 年的重要里程碑，即日起購買 K98M 鍵盤搭配指定滑鼠，或入手 PRO X TKL 系列指定電競鍵盤，即可獲贈價值 NT$1,680 的品牌代言人好禮「李珠珢限量聯名鍵帽」，數量有限，送完為止。

▼「李珠珢限量聯名鍵帽」。（圖／記者蘇晟彥攝）



毫秒決勝負！PRO X2 SUPERSTRIKE 無線類比遊戲滑鼠搭載 HITS 技術強勢登場

Logitech G 今（14）日亦宣布推出專為職業級選手與追求極致表現的玩家打造的 PRO X2 SUPERSTRIKE 無線類比遊戲滑鼠，為業界首款搭載革命性 SUPERSTRIKE 技術的電競滑鼠。產品首度導入 HITS 觸覺感應觸發系統，以電感式類比感測取代傳統機械微動，提供史上最快且高度個人化的點擊體驗。PRO X2 SUPERSTRIKE 更具備 RAPID TRIGGER 功能，透過 10 段觸發點與 5 段極速觸發重置設定，搭配 6 段可調節點擊觸覺強度，玩家即使在高壓競技環境中，也能維持穩定、精準且充滿信心的操控表現。

與 G2 Esports 、NAVI 及 BLG 等頂尖電競戰隊共同研發的 PRO X2 SUPERSTRIKE 無線類比遊戲滑鼠，搭載 HERO 2 感應器採用「Power of 8」技術，支援高達 8 kHz LIGHTSPEED 無線回報率、高達 88G 加速度與 888 IPS 的精準追蹤，實現秒級反應與像素級精準度。滑鼠重量僅61公克，並具備最長 90 小時續航力，搭配零添加 PTFE 圓弧腳墊，帶來靈活流暢的操作手感。