彰化庇護島縮短「撞車還可索賠」　Cheap：這真是台灣？

記者黃翊婷／綜合報導

彰化縣田中鎮中正路與斗中路口的行人庇護島，短短10天內發生4次車禍，國民黨議員鄭俊雄表示，與相關單位討論之後決定將庇護島突出的部分縮短，並協助民眾求償。對此，百萬網紅Cheap傻眼直呼，明明是駕駛習慣不好，卻要花錢拆短保護設施並賠錢，「我到底看了什麼，這真的是台灣嗎？」

▲田中鎮中正路與斗中路口的庇護島，因車禍事故多，引發在地人抱怨。（圖／民眾提供）

田中庇護島事故多 當地質疑設計不良

[廣告]請繼續往下閱讀...

警方調查，近期撞擊事故集中在田中鎮中正路與斗中路口，時間分別為12月31日上午9時50分、1月2日下午2時及3時15分，另外還有未報案的自撞事件，都是車輛左轉中正路時碰撞庇護島。

當地人質疑庇護島設計不良，位置太靠近路中央，彷彿突出的障礙物，轉彎時稍不注意就容易撞上，不僅無法保障行人安全，反而增加行車風險。

議員鄭俊雄主張縮短庇護島、給賠償 網友不認同

國民黨議員鄭俊雄7日在臉書發文表示，事發路口設置的安全庇護設施，代表縣政府努力維護民眾安全，但因為過於突出，導致短短10天之內發生4次車禍，7日與相關單位、地方各界討論之後，決定將突出的部分縮短，「受傷民眾與車禍事故受損可向施工單位索賠。」

然而，鄭俊雄的文章公開之後，卻掀起網友一面倒的負面評論，大多數人都無法認同，直言明明是駕駛自己去撞的，居然也能要求賠償。面對質疑，鄭俊雄在留言區中回應，「你怎麼知道車輛沒有照著引導線開，你是有看到拆掉分隔島嗎？明明我寫的是『縮短』，你們還是顛倒是非。」

網紅Cheap傻眼喊話：這真的是台灣嗎？

百萬網紅Cheap也在臉書發文表達對此爭議的看法，他表示，「我到底看了什麼，這真的是台灣嗎？」政府花錢蓋庇護島保護行人，結果因為駕駛習慣不好，切西瓜撞上，政府又花錢把庇護島縮短，最後再賠錢，「解決不了三寶，就解決庇護島，這議員真的專業。」

田中鎮斗中路與中正路交叉口，安全庇護設施，代表縣政府努力維護民眾安全。 因為安全島太凸出到路口，導致短短十天內「發生4件車禍與人員受傷」。今交通與施工相關單位與地方各界討論結果，將突出部分縮短，受傷民眾與車禍事故受損可向施工單位索賠。 俊雄服務處關心民眾行的安全，從小細節看未來，有錯再改之，相關單位確實盡責修正，讓我們同心協力、協助縣府打造一個更幸福的未來、謝謝大家！ 由鄭俊雄發佈於 2026年1月6日 星期二