　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化庇護島縮短「撞車還可索賠」　Cheap：這真是台灣？

記者黃翊婷／綜合報導

彰化縣田中鎮中正路與斗中路口的行人庇護島，短短10天內發生4次車禍，國民黨議員鄭俊雄表示，與相關單位討論之後決定將庇護島突出的部分縮短，並協助民眾求償。對此，百萬網紅Cheap傻眼直呼，明明是駕駛習慣不好，卻要花錢拆短保護設施並賠錢，「我到底看了什麼，這真的是台灣嗎？」

▲彰化田中鎮斗中路與中正路口庇護島2天4撞。（圖／民眾提供）

▲田中鎮中正路與斗中路口的庇護島，因車禍事故多，引發在地人抱怨。（圖／民眾提供）

田中庇護島事故多　當地質疑設計不良

[廣告]請繼續往下閱讀...

警方調查，近期撞擊事故集中在田中鎮中正路與斗中路口，時間分別為12月31日上午9時50分、1月2日下午2時及3時15分，另外還有未報案的自撞事件，都是車輛左轉中正路時碰撞庇護島。

當地人質疑庇護島設計不良，位置太靠近路中央，彷彿突出的障礙物，轉彎時稍不注意就容易撞上，不僅無法保障行人安全，反而增加行車風險。

議員鄭俊雄主張縮短庇護島、給賠償　網友不認同

國民黨議員鄭俊雄7日在臉書發文表示，事發路口設置的安全庇護設施，代表縣政府努力維護民眾安全，但因為過於突出，導致短短10天之內發生4次車禍，7日與相關單位、地方各界討論之後，決定將突出的部分縮短，「受傷民眾與車禍事故受損可向施工單位索賠。」

然而，鄭俊雄的文章公開之後，卻掀起網友一面倒的負面評論，大多數人都無法認同，直言明明是駕駛自己去撞的，居然也能要求賠償。面對質疑，鄭俊雄在留言區中回應，「你怎麼知道車輛沒有照著引導線開，你是有看到拆掉分隔島嗎？明明我寫的是『縮短』，你們還是顛倒是非。」

網紅Cheap傻眼喊話：這真的是台灣嗎？

百萬網紅Cheap也在臉書發文表達對此爭議的看法，他表示，「我到底看了什麼，這真的是台灣嗎？」政府花錢蓋庇護島保護行人，結果因為駕駛習慣不好，切西瓜撞上，政府又花錢把庇護島縮短，最後再賠錢，「解決不了三寶，就解決庇護島，這議員真的專業。」

田中鎮斗中路與中正路交叉口，安全庇護設施，代表縣政府努力維護民眾安全。 因為安全島太凸出到路口，導致短短十天內「發生4件車禍與人員受傷」。今交通與施工相關單位與地方各界討論結果，將突出部分縮短，受傷民眾與車禍事故受損可向施工單位索賠。 俊雄服務處關心民眾行的安全，從小細節看未來，有錯再改之，相關單位確實盡責修正，讓我們同心協力、協助縣府打造一個更幸福的未來、謝謝大家！

鄭俊雄發佈於 2026年1月6日 星期二

#撞到庇護島可以國賠 彰化田中有一座庇護島，10天內被撞了四次，議員嫌庇護島太突出了，所以拆短一點，重點這幾天撞到的民眾，都可以申請國賠 （我到底看了什麼，這真的是台灣嗎？） #所以邏輯是 我們花錢蓋個東西保護行人，結果你駕駛習慣不好...

Cheap 發佈於 2026年1月7日 星期三
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
凍好久！　下波又接近強烈冷氣團
「戀童癖董座」34年前殺員工3歲兒　逍遙法外20年才入獄
快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟
激戰同一個女教師！　已婚校長氣炸「板手偷襲」暴打副校長
F-16疑「火光墜海」被拍到　前空軍副司令揭原因
估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了
快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

濕冷！　下波轉雨時間曝

今晚剩6℃！　2波最低溫

凍好久！　下波又接近強烈冷氣團

戀愛達人嗆「30歲還穿UNIQLO」很廉價　慘被一票名人洗臉

彰化庇護島縮短「撞車還可索賠」　Cheap：這真是台灣？

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

今雨區擴大！　清晨6.7℃凍番薯

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！　日本AV生涯劃下句點

小北百貨賣「簡體字作業袋」惹議！官方緊急回應：全面下架

天冷吃鍋！30歲男踏出店門「倒地無心跳」　醫師揭原因：很常看到

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

濕冷！　下波轉雨時間曝

今晚剩6℃！　2波最低溫

凍好久！　下波又接近強烈冷氣團

戀愛達人嗆「30歲還穿UNIQLO」很廉價　慘被一票名人洗臉

彰化庇護島縮短「撞車還可索賠」　Cheap：這真是台灣？

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

今雨區擴大！　清晨6.7℃凍番薯

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！　日本AV生涯劃下句點

小北百貨賣「簡體字作業袋」惹議！官方緊急回應：全面下架

天冷吃鍋！30歲男踏出店門「倒地無心跳」　醫師揭原因：很常看到

小熊補強先發！換來馬林魚強投卡布雷拉　送走頭號潛力新秀

濕冷！　下波轉雨時間曝

家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

被逮也要吃！吸毒犯買3顆肉包9秒落網　老闆媽淡定繼續忙

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

2跨性別女「警局內」遭潑油燒傷　2男嗆：因妳們是LGBT

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！　黑函兜售媒體圈內幕曝光

飛官為何穿橘色？　用意和「黑盒子」相同

睽違9年！　加拿大總理下周訪問中國

川普有意動武奪取格陵蘭　遭共和黨參眾領袖反對

【雙門Smart撞上294萬賓士】女駕駛左轉未禮讓　跑旅車頭被撞爛

生活熱門新聞

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

今雨區擴大！　清晨6.7℃凍番薯

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

30歲男天冷吃鍋！踏出店門心肌梗塞倒地

快訊／18縣市低溫特報！急凍跌破10度

外送專法通過「平台警告漲5％」　5萬外送員失業

小北百貨賣簡體字作業袋　官方緊急全下架

高鐵「1規則」一票沒注意到！他喊文盲

在新竹騎車「穿6件外套」還是冷！保暖關鍵曝

快訊／金色三麥「台灣比日本貴」挨批　業者：停賣瓶裝蜂蜜啤酒

更多熱門

相關新聞

水鹿過馬路　自小客煞不住車頭撞凹

水鹿過馬路　自小客煞不住車頭撞凹

開車開到一半，路邊突然衝出一頭巨鹿！昨（6）日中午，彰化市台74甲線東外環道發生一起離奇車禍。一輛轎車行駛時，突然有一頭巨大水鹿從左方衝過車道，車子來不及煞車，當場把水鹿撞飛，水鹿在空中翻滾數圈後重摔在地，正當眾人以為牠傷重不起時，這頭水鹿竟奇蹟般站起身，緩步走回山林「肇事逃逸」，留下車頭全毀的轎車與目瞪口呆的駕駛。所幸車上人員平安，但驚險過程全被後方行車紀錄器拍下。

暗語「水果很甜」　檳榔攤闆娘販毒重判17年

暗語「水果很甜」　檳榔攤闆娘販毒重判17年

彰化市賣場前紅磚道機車格消失　開單惹民怨

彰化市賣場前紅磚道機車格消失　開單惹民怨

全台急凍！彰化51人急診　2長者無呼吸心跳

全台急凍！彰化51人急診　2長者無呼吸心跳

彰化男扛62萬喪葬費　唯一繼承人裝沒事挨告

彰化男扛62萬喪葬費　唯一繼承人裝沒事挨告

關鍵字：

彰化庇護島鄭俊雄Cheap

讀者迴響

熱門新聞

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

單一保險公司哥倫比亞曝險逾629億　金管會：是南山人壽

左營海軍士官墜樓！有生命跡象搶救中

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

激戰同一個女教師！　英已婚校長氣炸「板手偷襲」暴打副校長

鄭家純懷孕9週流產「深夜痛到叫出聲」

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

更多

最夯影音

更多
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面