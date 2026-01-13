營區變賭場！2現役軍人狂拉「戰神賽特」　遭憲兵抓包下場曝

▲台南2現役軍人賭博遭憲兵抓包。（示意圖，非本文當事人／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台南陸軍第四地區支援指揮部那拔林營區爆出軍紀事件，陳姓、楊姓2名現役軍人於服役期間未專心執行任務，竟在營區內滑手機連線網路博弈網站，沉迷拉霸遊戲「戰神賽特」，妄想發橫財，行徑遭台南市憲兵隊查獲。法院審理後認定2人敗壞軍紀，分別判處40日、30日拘役。

判決指出，陳、楊兩人於2025年4月間，在陸軍第四地區支援指揮部台南乙型聯合保修廠那拔林營區內，透過手機或電腦連線「金富翁娛樂城」博弈網站，並使用不詳人士提供的帳號密碼，以新台幣1比1方式進行儲值下注，長時間進行拉霸賭博。相關對話內容、金流紀錄與博弈畫面截圖，均成為憲兵隊蒐證的重要證據。

法院認定敗壞軍紀 侵蝕部隊戰力

台南地方法院審理時，陳姓、楊姓現役軍人均坦承犯行。法官指出，兩人身為現役軍人，本應恪遵軍紀、維護部隊形象，卻在營區內透過網路簽注賭博，除助長投機風氣外，更嚴重敗壞軍紀，侵蝕部隊戰力與軍隊紀律，情節不容輕忽。

法院審酌兩人均無前科、賭博規模有限，並兼衡其教育程度、家庭與經濟狀況，依《陸海空軍刑法》第75條在營區賭博罪，判處陳姓軍人拘役40日、楊姓軍人拘役30日，皆得易科罰金，全案仍可上訴。