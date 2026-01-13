　
社會 社會焦點 保障人權

營區變賭場！2現役軍人狂拉「戰神賽特」　遭憲兵抓包下場曝

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲台南2現役軍人賭博遭憲兵抓包。（示意圖，非本文當事人／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台南陸軍第四地區支援指揮部那拔林營區爆出軍紀事件，陳姓、楊姓2名現役軍人於服役期間未專心執行任務，竟在營區內滑手機連線網路博弈網站，沉迷拉霸遊戲「戰神賽特」，妄想發橫財，行徑遭台南市憲兵隊查獲。法院審理後認定2人敗壞軍紀，分別判處40日、30日拘役。

判決指出，陳、楊兩人於2025年4月間，在陸軍第四地區支援指揮部台南乙型聯合保修廠那拔林營區內，透過手機或電腦連線「金富翁娛樂城」博弈網站，並使用不詳人士提供的帳號密碼，以新台幣1比1方式進行儲值下注，長時間進行拉霸賭博。相關對話內容、金流紀錄與博弈畫面截圖，均成為憲兵隊蒐證的重要證據。

法院認定敗壞軍紀　侵蝕部隊戰力

台南地方法院審理時，陳姓、楊姓現役軍人均坦承犯行。法官指出，兩人身為現役軍人，本應恪遵軍紀、維護部隊形象，卻在營區內透過網路簽注賭博，除助長投機風氣外，更嚴重敗壞軍紀，侵蝕部隊戰力與軍隊紀律，情節不容輕忽。

法院審酌兩人均無前科、賭博規模有限，並兼衡其教育程度、家庭與經濟狀況，依《陸海空軍刑法》第75條在營區賭博罪，判處陳姓軍人拘役40日、楊姓軍人拘役30日，皆得易科罰金，全案仍可上訴。

01/11 全台詐欺最新數據

快訊／台南中西區康樂街民宅火警4樓全面燃燒2人安全撤出

台南市中西區13日下午1時17分許傳出火警，康樂街一處民宅有明火濃煙，立即派遣15車29人前往搶救，並安全撤出2名民眾，目前正全力射水搶救中。

惡母託友照顧女兒　送毒品當托嬰費

軍人毒駕遭攔檢　搜出4顆「喪屍煙彈」判6月

民進黨高雄初選完成　今執行嘉縣民調、台南「妃憲大戰」壓軸

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

