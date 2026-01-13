最新畫面曝！石壁飯店後方山林火警延燒8公頃　直升機灑水灌救

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

古坑鄉草嶺村石壁大飯店後方山林，昨（12）日早上發生火警，延燒至今（13）日已2天，雲林縣消防局第一大隊副大隊長張哲彬說明，草林區進入乾季燃燒速度很快，有擴大延燒趨勢，燃燒面積評估約8公頃，目前仍在現場持續申請空勤總隊支援協助滅火，撲滅的時間目前還沒有辦法確定。

▲古坑鄉草嶺村石壁大飯店後方山林火警，燃燒面積評估約8公頃。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

張哲彬指出，1月12號接獲民眾報案，在石壁大飯店後方有發現有冒煙，7點多派遣人車上山搜尋，因為山路崎嶇狹小很難搜尋，到達現場之後發現是竹林燃燒，初步燃燒面積大概1公頃，因為山區道路崎嶇車輛無法到達，請村長召集現場年輕村民，還有義消同仁到達現場協助滅火，佈線完成大概10點多，到達現場佈線完畢之後，發現山路很崎嶇，雖然在道路上可是燃燒點在山區下無法下切，1點25分的時候申請空勤總隊直升機支援。

把座標搞清楚到申請的時候時間已經晚了，所以空勤在1月12號的時候沒有執行直升機灑水協助滅火任務，1月13號早上空勤總隊早上8點多，出動了兩個架次，每架次各灑水三次，因現在天乾物燥，現在草林區進入乾季，草木都很乾燥燃燒速度很快，還是有擴大延燒趨勢，從昨天早上的3公頃，到今天早上1月13號大概延燒到5公頃，目前用空拍機看面積大概達到8公頃，目前仍在現場持續申請空勤總隊支援協助滅火，目前跟村長還有義消大概投入了40個人，用細水霧的滅火設備持續在滅火灌救當中，撲滅的時間目前還沒有辦法確定，會盡全力將火勢控制在最小。

消防指出，今天9時33分申請加派直升機台中機場出勤派遣1架次，計2架直升機執行，11時05分空勤總隊第二架直升機到達執行灑水滅火。12時07分第2部直升機完成三架次灑水，前往台中補充燃料。本日上午計完成2部、6架次直升機灑水滅火作業。12時25分直升機再次自高雄起飛，13時05分抵達湖山水庫準備汲水作業。