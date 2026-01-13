　
政治

羅智強駁造謠、綠反控圖利個案　眷改條例朝野無共識送院會表決

▲立法院長韓國瑜13日召集朝野黨團協商《眷改條例》第三條修正案等案。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲立法院長韓國瑜13日召集朝野黨團協商《眷改條例》第三條修正案等案。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立法院黨團書記長羅智強提《國軍老舊眷村改建條例》修正案，把適用對象放寬至民國85年2月5日以前，遭疑要讓政府花錢免費替全國眷村改建。國防部今（13日）在立法院長韓國瑜召集的朝野協商中，確定修法僅涉及台北市大安區慈仁八村，羅智強聽聞後反擊經民連造謠，並指他是讓國防部三贏；不過，民進黨團則指羅是替個案修法，恐涉圖利罪。由於國防部反對修法，朝野無法達共識，韓國瑜裁示全案送立法院會處理。

韓國瑜13日上午9時半召集朝野黨團協商國軍老舊眷村改建條例（下稱眷改條例）第三條條文修正草案等案。此次《眷改條例》第三條修正案，是把適用對象從民國69年12月31日止，放寬條例公布前，也就是民國85年2月5日以前。國防部官員今在朝野黨協商時，向羅智強確定該修法涉及到的僅台北市大安區慈仁八村50戶，不包括已經改建完成的成功國宅、大安國宅（也就是大安新村、建南新村、建國新村、富台一村、電聲二村），且已經替慈仁八村在內的20個眷村蓋好房舍。

羅智強指出，政府15年前花了5億元蓋好了「萬隆新社」，要讓慈仁八村遷過去，但因為國防部內部疏失，以致眷戶無法遷移，每年再花1200萬維護管理費，根本無底洞。羅智強說，他提的修法可以解決歷史共業、不必再每年花1200萬養蚊子、原慈仁八村可讓國防部活化成「職務宿舍」，是讓國防部「三贏」，結果被經民連等公然造謠成要修法讓政府花幾千億，免費替全國國宅改建。

針對何謂歷史共業，羅智強說，當時行政院法院判決的原因，是按照《眷改條例》興建的27個村子，包含慈仁八村在內，但因為過戶太慢，及後來國防部內部有疏失，有人檢舉慈仁八村按時間上可能不符合，所以把慈仁八村扣在那，所以他提修法改動認定時間，把最後一戶眷改留下的歷史共業尾聲解決，是補足法律漏洞。另羅智強也提到，成功國宅適用被廢止的「國民住宅條例」，並非眷村，不會在此次修法上受影響。

但民進黨團總召柯建銘則表示，說經民連公然造謠，但羅智強是公然違法，慈仁八村本來就不是眷村，要修法讓它滿足，會構成《貪汙治罪條例》圖利罪，且慈仁八村已經連請願訴訟都輸了，好比大法官已經釋憲，國民黨再開立法院會不承認，法官判出東西，你可以在立院說不成立，會亂了套。

民進黨團幹事長鍾佳濱進一步指出，根據他的資料，目前全國住宅平均屋齡34年，台北慈仁八村所在的大安區是41年，台北市住宅年限是39年；慈仁八村50戶是民國78年交給聯勤總司令部列管，同年落成，屋齡36年，民國85年被列入國軍老舊眷村改建計畫，讓人匪夷所思，但因為不符《眷改條例》，所以民國99年有人檢舉慈仁八村不能列入該眷改計畫。

鍾佳濱說，後來民國103年國防部自行懲處當時業務負責人，表示行政院將慈仁八村列入眷改計畫的程序有問題，隔年最高行政院駁回行政訴訟，意即司法上完全支持把慈仁八村列入違反行政處置；105年4月時，大法官決議不處理相關釋憲聲請，認定列入改建計畫可能有人謀不彰，同年5月在時任總統馬英九卸任前，行政院要把個案修法送立院審議，待前總統蔡英文接任後，行政院函請立院撤回。鍾佳濱表示， 開始就不對事情，難道就要個案修法變成對的？

國防部政戰局長史順文表示，第一、慈仁八村案已在民國104年經最高行政法院判決定讞不符《眷改條例》規定；第二、「眷改基金」到114年11月累計短出1050億元，尚有529億元不適用營地周轉金待繳還國庫，修法通過將增加眷改基金負擔，所以基於法律安定性及眷改工作一致性跟公平性，國防部建議維持現行條文。不過羅智強認為，眷改基金賠千億跟慈仁八村有什麼關係？已經花5億元蓋萬隆新社，慈仁八村搬過去要再還1億元，每年又要繳1200萬維護管理費，他是幫國防部解決問題。

經兩輪發言，韓國瑜宣告，沒有辦法達成共識，所以第三條保留立法院會處理，院會處理時廣泛討論 ，由各黨團推派1人發言，逐條討論及三讀後均不再發言，逐條討論時依黨團版本先後進行表決。

01/11 全台詐欺最新數據

相關新聞

傳台美關稅敲定15％對齊日韓　綠黨團：應是國人樂見結果

傳台美關稅敲定15％對齊日韓　綠黨團：應是國人樂見結果

紐時報導美國川普政府與台灣接近達成一項貿易協議，美方計劃將對台灣輸美商品的關稅稅率由20%降至15%，與日本、韓國等亞洲盟國看齊。藍委賴士葆今（13日）受訪時也大讚，這當然是很大的成功。民進黨團表示，台美關稅議題從去年四月就受到各界關注，目前傳出有比較正面的結果，根據美國媒體報導，當然，可期待的15%，應該是國人在台美關稅中樂見結果，對於台美關稅合理制定的任何努力都正向看待。

批賴清德百萬社宅計畫跳票　國民黨團：劉世芳下台負責

批賴清德百萬社宅計畫跳票　國民黨團：劉世芳下台負責

被罵怕！藍白擬先放行TPASS等預算　綠營轟土皇帝：把人民當乞丐？

被罵怕！藍白擬先放行TPASS等預算　綠營轟土皇帝：把人民當乞丐？

「哎呀，正要去迎接您！」　韓國瑜見柯文哲超熱情

「哎呀，正要去迎接您！」　韓國瑜見柯文哲超熱情

國民黨團年末聚餐　韓國瑜勉藍委：新會期繼續並肩作戰

國民黨團年末聚餐　韓國瑜勉藍委：新會期繼續並肩作戰

