社會 社會焦點 保障人權

洩密給詐團男友！女檢遭罰俸10月　法務部上訴：處分過輕建請免職

▲▼ 法務部外觀 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲檢察官吳亞芝洩密給詐團男友遭判罰俸10月，法務部認為太輕上訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

桃園地檢署女檢察官吳亞芝，因為傳送未經公開的書類資料給擔任詐團律師的男友朱一品，而朱一品又因捲入詐團律師案遭起訴，監察院因此彈劾吳亞芝，法務部也將吳亞芝送職務法庭議處。職務法庭審理後判決罰俸10個月，金額約上百萬元。法務部今（13）日表示，處分過輕，建請免除吳女檢察官職務，轉任檢察事務官，並提起上訴。

本案因台北地檢署偵辦某起詐欺車手團案件時，發現有部分被告應訊內容詭異，原來是以鄭鴻威為首的辯護律師團，除了介紹不少學弟、妹一起幫詐團車手辯護外，疑似利用陪同偵訊，或是被告遭聲押後律師閱卷機會，取得案件內容以及後續偵查方向，再透過有加密機制的telegram，回報給鄭鴻威或詐團首腦。檢方鎖定涉案的律師屬於不同事務所，主要執業地點分別在台北、桃園、台中、台南等地，深入調查後，將包括鄭鴻威在內的16名律師提起公訴，其中一名律師即為朱一品。

而朱一品的女友為為桃園地檢署候補檢察官吳亞芝，檢方偵辦期間，發現吳亞芝非公務使用「書類系統」查詢資料，並將未公開的書類資料傳給朱一品，吳亞芝雖未遭刑事追訴，但監察院調查後，認為她在監控鄭鴻威的LINE群組「琦勝和他的快樂組員」派案後，鼓勵朱一品加入詐團律師團，並搶接詐團案件，甚至還傳送未公開的資料給予朱一品，行為不當，因此對她提出彈劾，並送懲戒法院議處，並建請免職。另外法務部也將吳亞芝送職務法庭議處。

本案於職務法庭審理時，吳亞芝否認這個群組是「派案群組」，宣稱本群組為2020年受訓後成立，僅為聊生活、律師瑣事的群組。另外被說鼓勵男友加入詐騙圈，是她跟男友的私密用語，用字遣詞不精確，其實只是鼓勵男友多接案，並非要求他加入詐騙集團工作。全案於2025年12月26日宣判，職務法庭判決將吳亞芝罰款，數額為月俸給10個月，大約為1百萬元左右。

對此，法務部表示處分過輕，建請免除吳女檢察官職務，轉任檢察事務官，今就會提起上訴。

01/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

