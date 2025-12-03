全國旅館盃餐旅服務競賽　12/4日月潭畔尋觀旅產業生力軍

▲全國旅館盃餐旅服務競賽12月4日登場，逾160位選手同台競技。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近年國際旅客大幅回流、自由行市場持續擴大，加上AI 智慧應用與永續旅遊快速普及，旅館服務模式正加速轉型；邁入第17個年頭的「2025台灣旅館節全國餐旅服務競賽」將於12月4日在日月潭瑞居渡假飯店登場，有83組、超過160位選手報名切磋專業技藝，展現旅館產業在面對新一波觀光變革時集體求進步的態度。

南投縣旅館商業同業公會11月26日舉辦賽前記者會，由南開科技大學休閒事業管理系學生進行托盤展示，以沉著儀態、標準動作及精準控制吸引全場目光；共同主持人縣府代理秘書長簡青松、日月潭國家風景區管理處副處長湯維堯及旅館公會理事長暨日月潭觀光圈聯盟盟主李吉田，也一同下場體驗拖盤走秀。

李吉田表示，面對國際觀旅市場變化，第一線服務人員的專業能力、跨領域素養與即時應變能力，都比以往更加關鍵；自2008年創辦「餐旅服務競賽」以來，已發展為全國最具代表性的餐旅技能舞台，每年都吸引眾多青年展現專業，不僅讓學生能將課堂所學落實於實務情境，也有助於培養自信與建立職涯方向，期待藉此吸引更多年輕世代投入餐旅領域，為台灣旅館業注入持續的創新動能。

南投縣旅館商業同業公會則表示，本屆賽事劃分為高中職、大專以及在職組三大組別，競賽項目包含「整床競賽」與「托盤競賽」，今年特別強化工作流程標準化、現場應對能力與服務美學等評分元素；另應缺工問題持續延燒，今年特別邀請勞動力發展署中彰投分署到場設攤，盼能促進即戰力人才與旅宿業者的媒合。

簡青松表示，面對疫後旅遊市場復甦、國際旅客持續回流，以及AI快速發展的浪潮，南投在觀光競爭中的角色愈加關鍵，本次餐旅服務競賽不僅是展現專業能力的舞台，更是培育新世代餐旅人才、推動產業升級的助力；湯維堯指出，近年觀光產業積極導入智慧科技與 AI 輔助服務，但旅館最核心的仍是「人」的服務溫度，透過競賽提升人才技術，能促進業界良性競爭、加速專業提升，強化旅宿第一線的接待品質，對南投乃至台灣整體觀光都有深遠意義。