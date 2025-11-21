不甩中國！AIT處長與潘孟安「喝清酒」　誓言台美共同堅定支持日本

▲AIT處長谷立言與總統府秘書長潘孟安、民進黨立委林楚茵會面，並舉杯「日本清酒」，聲援日本遭中國經濟制裁一事。（圖／翻攝自Facebook／AIT）

實習記者石嘉豪／台北報導

日本首相高市早苗日前表態，若台灣有事，日本將可能行使集體自衛權，不料，該談話引來中國不滿，並進一步對日實施經濟制裁。對此，AIT處長谷立言今（21日）透露，他與總統府秘書長潘孟安以「日本清酒」舉杯，慶賀美台之間歷久彌新的溫暖情誼，以及雙方對日本堅定不移的共同支持。

中國因不滿高市早苗發表挺台言論，進而對日本發動經濟制裁，其中，包括限制中國人民赴日旅遊、停止日本水產進口等舉措。總統賴清德則為了聲援日本，在社群平台上PO出大啖日本料理的照片，不少綠委也紛紛加入響應。

此外，AIT處長谷立言今日透露，昨晚他與總統府潘孟安秘書長以日本清酒舉杯「敬友誼」，慶賀美台之間歷久彌新的溫暖情誼，以及雙方對日本堅定不移的共同支持。

AIT粉絲專頁原文：

Kanpai to Friendship!

“Last evening, I raised a glass of Japanese sake with Secretary General Pan Men-an in celebration of the warm and enduring friendship between U.S. and Taiwan and our shared unwavering support for Japan.”— AIT Director Greene