沈伯洋爆遭針孔偷拍報警沒下文　王鴻薇發函警政署：盡速向國人說明

▲王鴻薇發函警政署，要求查明沈伯洋遭偷拍事件。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋昨日透露，自己一天到晚被跟蹤，有次抓到有人在家門口裝針孔攝影機，他也指出手法是由摩托車裝設攝影機偷拍，他已拍下車牌，但報警後仍是死局。對此，國民黨立委王鴻薇今（1日）表示，這讓她相當震驚，國會議員遭受偷拍，警政署相關單位居然沒有法處理。她透露已發函警政署，強調政治不能泯滅良知，對於威脅與國安事件，相關單位請盡速向國人說明清楚，也讓報案委員早日安心，才能專心國政。

王鴻薇稍早貼出發函警政署文件指出，昨天沈伯洋委員在「話時代人物」節目表示，直接抓到有人在家門口裝針孔攝影機，並表示形式是攝影機裝於摩托車螺絲口，電池放在機車座墊下面（放安全帽處），拉出一條攝影機假裝是螺絲從這樣來偷拍，沈伯洋委員報警並抄下車牌，卻變成無結果的死局。

王鴻薇表示，這讓她相當震驚，我國國會議員遭受偷拍，都已經抄下車牌，並且說出完全跟一般機車行車記錄器，一樣這麼具體的方式偷拍，警政署相關單位居然沒有辦法處理。

王鴻薇直言，自己要具體譴責，前任與現任內政部長包括林右昌、劉世芳，以及相關國安單位，沈伯洋委員已經多次向社會大眾發出求救訊息，去年6月29日就曾自稱，前往「沒人說得出名字的國家」參加「秘密會議」竟被人冒用身份，隨後人就消失得無影無蹤。

王鴻薇指出，自己還查證沈伯洋直播的用語，確實是說冒用他的身份入住當地飯店，基於對於此事的嚴重性，自己立刻發文請外交部和國安單位調查，以保護公職人員的人身安全，但至今還是沒有給國人交代。

王鴻薇提到，今年05月05日沈伯洋委員則公開一張截圖，內容是收到一封死亡威脅電子郵件，內容要求即刻辭去立委職務，並且退出政壇，否則妻女都將受到報應。

王鴻薇認為，國會議員子女收到死亡威脅，引起國人大量關注，沈伯洋甚至揚言對追問進度的朋友提告，顯然愛女心切心情大受影響。但3個月過去，相關單位追究結果仍是無疾而終。

最後，王鴻薇強調，不分黨派，國會議員人身安全應受嚴格保護，政治不能泯滅良知，對於這些威脅與國安事件，相關單位請盡速向國人說明清楚，也讓報案的委員能夠早日安心，也才能專心國政。

▼立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）