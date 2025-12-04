抓到了！偷拍買早餐女子裙底　已婚男遭拘提「背包藏針孔」

▲這名男子在早餐店伺機偷拍女子裙底風光，遭警方拘提。（資料照／翻攝自臉書《內壢大小事》）

記者沈繼昌／桃園報導

臉書社團《內壢大小事》上月26日有網友PO文，中壢火車站周邊出現偷拍狼，趁女子購買早餐時以手提背包掩護卻暗藏針孔攝影機偷拍裙底風光，引發網友痛批；中壢警分局成立專案小組調查，經連日蒐證後向桃園地檢署聲請拘票，於昨（3）日下午持拘票在轄區拘提涉案男子到案，並起出針孔攝影機等證物，該名男子已婚，全程配合警方，偵訊後依妨害秘密罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲中壢警方昨天下午持拘票與搜索票拘提涉案男子到案，起出作案用背包證物。（圖／中壢警方提供）

臉書《內壢大小事》上週有網友PO文指稱，最近在中壢車站建國路附近多次遇到一名偷拍狼，每天早上8時許出沒，隨機尋找目標偷拍，請女生一定要提高警覺。24日有拍到偷拍狼偷拍別人裙底證據，事後去警局報案；網友氣憤指稱，「光是看到偷拍犯的臉，就氣到發抖！」呼籲女性朋友一定要提高警覺。

▲男子作案用背包上有針孔攝影鏡頭。（圖／中壢警方提供）

中壢警方表示，經專案小組連日密集蒐證，於昨天下午2時25分許，持拘票、搜索票在中壢區某處民宅，將涉嫌偷拍男子拘提帶回警局偵辦，現場查扣改裝式針孔攝影機、電腦硬碟、記憶卡等證物，涉案者為48歲上班族已婚男子，警方偵訊後依妨害秘密罪嫌移送法辦。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，偷拍行為嚴重侵害民眾隱私安全，警方對此絕不寬貸，民眾如遇有明顯可疑人士靠近或目擊疑似偷拍情事，務必於第一時間撥打「110」，警方必定於第一時間介入處置，以維護民眾權益。

