被偷拍遭酸被害妄想症　沈伯洋反嗆：國民黨真的是科技盲、法盲

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前透露有人在他家門口裝設針孔攝影機，昨也PO出照片證據，但仍遭在野諷刺有被害妄想症等。對此，沈伯洋今（2日）反擊，只能說國民黨是科技盲加法盲，國民黨立委如果連法律都不懂，現在敢不敢立法說路上不能有攝影機？

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／立委沈伯洋國會辦公室提供）

民進黨立委沈伯洋日前接受專訪透露，自己一天到晚被跟蹤，有次還直接抓到有人在家門口裝針孔攝影機，他也隨即報警處理，但追到目前仍是死局。事後，警方回覆並詢問沈是否要提告，沈當時表示「並不用」。沈伯洋昨晚透過3點聲明駁斥，他沒有說不告，警政署回覆給記者的也沒有這樣寫，不知道消息來源為何。他也PO出涉事車輛裝上針孔的照片證據，無奈表示，「原來現在是要打我被害妄想症？」但仍遭在野諷刺有被害妄想症等。

▲▼民進黨立委沈伯洋被不明人士用針孔相機偷拍。（圖／翻攝自Facebook／沈伯洋，下同）

對此，沈伯洋今日上午透過自錄影片反擊，今天這個案件只能說國民黨真的是科技盲加上法盲，請問這個照片、這種天線、這種劣質針孔怎麼會是行車紀錄器？不是有號稱科技立委？

第二，沈伯洋質疑，請問針孔是在住家、廁所看到的嗎？不是，是在他住家的外面的公共場合看到的，在公共場合如果發現針孔，除非有過案的疑慮，不然也只能慢慢調查。

沈伯洋說，他今天是一般公民，「我也沒有拿來炒作新聞」，就是讓國安單位、警察單位慢慢的來調查，這樣才知道到底有沒有安全上疑慮，他回嗆，國民黨立委連法律都不懂，如果這幾位立委那麼關心的話，請問法條是哪一條？如果你們真的關心的話，現在敢不敢直接立法，說在路上不能夠有攝影機？這個民意會有多大的反彈？

沈伯洋痛批，根本就是不懂法律、科技的法盲、科技盲，台灣的立法委員有這樣的水準，真的是令人感到非常的悲哀。