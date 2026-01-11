「青菜樂園」遭砸店！男抽喪屍煙彈遭勸惱羞　YTR儒哥火大喊告

記者許宥孺／高雄報導

擁有百萬訂閱的YouTuber儒哥，先前豪砸1500萬元在高雄仁武區創立「青菜樂園」夾物店，深獲粉絲喜愛。不料，9日傳出有男子在店內吸食電子煙，店員上前勸阻時，男子竟惱羞毀損電腦，還將購物拖車砸向店員。儒哥事後趕赴派出所，除了包紅包給店員壓壓驚，也承諾後續會給予店員法律保障、堅定提告。

▲百萬YTR儒哥開設的娃娃機店遭砸店。（圖／記者許宥孺翻攝）



儒哥開設的娃娃機店傳出暴力事件，警方9日下午5點15分獲報，一名46歲黃姓男子因多次在店內違規吸食電子煙，不滿受店員勸導，竟到櫃檯對店員洩憤，並情緒失控砸毀電腦。

警方到場處理糾紛，將男子帶回派出所調查，發現黃姓男子持有電子煙彈，經初步篩檢為依托咪酯陽性反應，全案依毀損、傷害持有毒品罪移送偵辦。

▲儒哥趕赴派出所了解狀況。（圖／翻攝自YouTube/Ru儒哥 GAME）



儒哥接獲消息後也趕赴派出所了解狀況，據店員表示，黃姓男子曾多次在店內吸食電子煙，當日，22歲廖姓店員依規定上前禮貌勸導，但黃男仍不聽勸，廖姓店員請他離場，沒想到黃男不僅拒絕配合，竟惱羞成怒，於櫃檯大肆破壞物品，大手一揮拍毀2台電腦，更情緒失控抓起推車砸向廖姓店員。

儒哥對於店員的反應相當讚賞，強調他無法容忍暴力，一定會維護店員的權益，除了當場包紅包給店員壓驚消災之外，也提醒店員立刻去驗傷，後續全力協助店員提告。