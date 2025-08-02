前NBA球星孕妻被鯊魚攻擊！　驚呼「人生最糟一天」

▲艾莉奧諾拉波伊被鯊魚攻擊，大腿出現開放性傷口，事後接受手術，目前情況穩定。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

波多黎各近日發生鯊魚襲擊事件，傷者正是前NBA紐約尼克隊首輪選秀球員賈里奈利（Danilo Gallinari）孕妻艾莉奧諾拉波伊（Eleonora Boi），當時她正在海灘淺水區戲水，沒想到卻成為鯊魚攻擊的對象，造成大腿開放性傷口。事發後，她直呼「那是我人生之中最糟糕的一天」，但也慶幸她與寶寶均安。

紐約郵報報導，39歲的艾莉奧諾拉波伊與丈夫育有4歲女兒及2歲兒子，腹中還有她與賈里奈利的第3個孩子，就在一家人來到海邊度假期間，遇上鯊魚攻擊。

艾莉奧諾拉波伊立即被送往當地醫療機構接受治療。卡羅萊納市警察局長莫耶諾（Rubén Moyeno）表示，傷患大腿部位出現開放性傷口，術後情況穩定。

回憶起當時的狀況，艾莉奧諾拉波伊1日透過Instagram發文稱，從來沒想過會遇上被鯊魚攻擊這種事情，當時她距離岸邊很近，「幸好我跟肚子裡的寶寶都沒事。」她感謝事發當下丈夫的冷靜應對，也開玩笑地說要對那條鯊魚採取法律行動。

波多黎各自然環境資源部（DRNA）已證實發生這起攻擊事件，且從傷口照片判斷，特徵確實與鯊魚攻擊相符，但仍需進一步化驗分析。當局尚未確認襲擊的鯊魚種類，事後也沒有向海灘遊客發出任何警告，但警方與救生員已加強戒備。