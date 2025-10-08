沖繩旅遊注意！宮古島驚現「5m超巨食人鯊」　浮潛觀光客目睹嚇壞

▲日本沖繩縣宮古島的海灘。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本沖繩縣宮古島海域近期出現多起巨大食人鯊事件，體長達5公尺以上的鯊魚頻繁出沒，不僅威脅當地漁業捕撈，甚至引發觀光客恐慌。為保護居民與遊客安全，當地漁民與水上活動業者聯手進行捕鯊行動，但受全球暖化與氣候變遷影響，鯊魚數量持續上升，專家警告未來其他海域也可能面臨同樣問題。

根據日媒《全日本新聞網》，宮古島是日本知名度假聖地，海水清澈透明，吸引大批觀光客。然而，美麗的海域同時成為大型鯊魚出沒的舞台。尤其當地漁民經常在捕魚過程中遭鯊魚「搶魚」，造成捕撈損失年年增加。當地漁民表示，有時甚至連一網魚都抓不到，「對我們漁民而言，鯊魚百害而無一利」。

為了維護漁業與觀光安全，在宮古島經營潛水與水上活動店的70歲老闆砂川博一長期兼任漁民與潛水業者，已連續40年參與鯊魚捕捉行動。砂川表示，他與老顧客共同設置大型捕鯊仕掛，針對3公尺以上的巨型鯊魚進行捕捉。近日，他們捕獲一隻體長約5公尺的巨大食人鯊，並在海上與其展開近一小時的搏鬥。

捕獲的鯊魚為母鯊，腹部鼓脹，體內還有數十隻胎鯊。回到港口後，使用吊車將鯊魚移上卡車，巨大的體型仍超出貨台尺寸。從埼玉縣來訪的觀光客目睹後直呼，「想到牠就在海裡，游泳都覺得害怕」。當地高中則將部分鯊魚肉用於料理或教育體驗活動。

對於鯊魚數量增加的原因，日本東海大學海洋生物學科副教授堀江琢指出，地球暖化導致魚種分布改變，可能使鯊魚的出沒範圍逐漸北移。他警告，未來本州近海，包括駿河灣在內，也可能出現小型乃至大型食人鯊，民眾與漁民都需提高警覺。

砂川博一警告，若觀光客遭鯊魚襲擊，宮古島的觀光收入可能下降3成，對島上經濟造成重大影響。因此，他將持續捕捉威脅海域安全的鯊魚，保障漁民生計與遊客安全，也希望透過宣導提高民眾防範意識。