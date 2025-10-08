　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

沖繩旅遊注意！宮古島驚現「5m超巨食人鯊」　浮潛觀光客目睹嚇壞

▲▼日本沖繩縣宮古島的海灘。（圖／VCG）

▲日本沖繩縣宮古島的海灘。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本沖繩縣宮古島海域近期出現多起巨大食人鯊事件，體長達5公尺以上的鯊魚頻繁出沒，不僅威脅當地漁業捕撈，甚至引發觀光客恐慌。為保護居民與遊客安全，當地漁民與水上活動業者聯手進行捕鯊行動，但受全球暖化與氣候變遷影響，鯊魚數量持續上升，專家警告未來其他海域也可能面臨同樣問題。

根據日媒《全日本新聞網》，宮古島是日本知名度假聖地，海水清澈透明，吸引大批觀光客。然而，美麗的海域同時成為大型鯊魚出沒的舞台。尤其當地漁民經常在捕魚過程中遭鯊魚「搶魚」，造成捕撈損失年年增加。當地漁民表示，有時甚至連一網魚都抓不到，「對我們漁民而言，鯊魚百害而無一利」。

為了維護漁業與觀光安全，在宮古島經營潛水與水上活動店的70歲老闆砂川博一長期兼任漁民與潛水業者，已連續40年參與鯊魚捕捉行動。砂川表示，他與老顧客共同設置大型捕鯊仕掛，針對3公尺以上的巨型鯊魚進行捕捉。近日，他們捕獲一隻體長約5公尺的巨大食人鯊，並在海上與其展開近一小時的搏鬥。

捕獲的鯊魚為母鯊，腹部鼓脹，體內還有數十隻胎鯊。回到港口後，使用吊車將鯊魚移上卡車，巨大的體型仍超出貨台尺寸。從埼玉縣來訪的觀光客目睹後直呼，「想到牠就在海裡，游泳都覺得害怕」。當地高中則將部分鯊魚肉用於料理或教育體驗活動。

對於鯊魚數量增加的原因，日本東海大學海洋生物學科副教授堀江琢指出，地球暖化導致魚種分布改變，可能使鯊魚的出沒範圍逐漸北移。他警告，未來本州近海，包括駿河灣在內，也可能出現小型乃至大型食人鯊，民眾與漁民都需提高警覺。

砂川博一警告，若觀光客遭鯊魚襲擊，宮古島的觀光收入可能下降3成，對島上經濟造成重大影響。因此，他將持續捕捉威脅海域安全的鯊魚，保障漁民生計與遊客安全，也希望透過宣導提高民眾防範意識。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市府推薦T12基地給輝達！　李四川：有把握整合周邊私有地
快訊／砂石場遺體證實為失聯闆娘　光復洪災釀19死5失聯157
LINE用戶注意！11月起「3類人」終止服務
「時速149改成151」硬開高額罰單　國道警惡整飆仔...結
快訊／黑心豬腸確定重罰5400萬！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

沖繩旅遊注意！宮古島驚現「5m超巨食人鯊」　浮潛觀光客目睹嚇壞

爽身粉奪命？88歲婦罹癌身亡　嬌生「判賠309億」喊冤要上訴

日足協高層搭機「看兒童色情圖」　法國判決出爐！官方火速解約

直播生小孩！　Twitch女實況主「羊水破了」秒開拍

川普想拿諾貝爾和平獎　專家揭背後執念「不想輸歐巴馬」

快訊／諾貝爾化學獎出爐！3位學者獲殊榮　開發金屬有機骨架

兵推結果曝！台灣天然氣庫存「僅撐11天」　北京1手段形同封鎖

紐時：中國駭客疑侵美國知名律所　FBI介入調查

以軍封鎖登上加薩援助船　27歲韓籍女遭扣押！她曾駕駛帆船來台灣

大火畫面曝！特斯拉失控撞電線桿　美24歲女困車內「當場燒死」

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

國軍天菜送帽給女童

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

沖繩旅遊注意！宮古島驚現「5m超巨食人鯊」　浮潛觀光客目睹嚇壞

爽身粉奪命？88歲婦罹癌身亡　嬌生「判賠309億」喊冤要上訴

日足協高層搭機「看兒童色情圖」　法國判決出爐！官方火速解約

直播生小孩！　Twitch女實況主「羊水破了」秒開拍

川普想拿諾貝爾和平獎　專家揭背後執念「不想輸歐巴馬」

快訊／諾貝爾化學獎出爐！3位學者獲殊榮　開發金屬有機骨架

兵推結果曝！台灣天然氣庫存「僅撐11天」　北京1手段形同封鎖

紐時：中國駭客疑侵美國知名律所　FBI介入調查

以軍封鎖登上加薩援助船　27歲韓籍女遭扣押！她曾駕駛帆船來台灣

大火畫面曝！特斯拉失控撞電線桿　美24歲女困車內「當場燒死」

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

砸4億打造！「大巨蛋秀泰影城」曝光　全台最多特殊影廳⋯一日限定半價體驗

拉美3友邦慶賀團訪台　外交部：以主賓身分出席國慶大會

于朦朧「潛規則」慘死延燒！　黃小琥認曾遭「霸王硬上弓」暴走了

提升公共工程品質　台東縣政府召開114年工程督導會報

王義川稱「青少年白目」要校園禁抖音　王世堅：政治界玻璃心

獨／網軍總司令逃柬被擄！賣慘向被害人求救　丁寧親弟怒批無恥

北市府推薦T12基地給輝達！　李四川：有把握整合周邊私有地

台東卑南溪現河川揚塵　縣府呼籲民眾加強防護

沖繩旅遊注意！宮古島驚現「5m超巨食人鯊」　浮潛觀光客目睹嚇壞

【以為到了瓦甘達】中秋連假網紅黑龍率領甘比亞大軍赴花蓮救災

國際熱門新聞

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

搭機「最爛座位」曝　又吵又晃還無法後躺

2少女挑戰「地鐵衝浪」身亡　媽看新聞發現

正妹主播自PO「入浴照」　大片肉色曝光

美股收黑標普終結連7漲！　特斯拉重跌逾4％、台積電ADR跌近3％

尼斯湖水怪又現身！湖中戲水畫面曝光

日本黑熊「闖超市」撲倒顧客　監視器畫面曝

沒知識韓劇：全智賢的《暴風圈》

南非降級我駐處　駐外代表：我們不受歡迎

即／諾貝爾化學獎出爐！3位學者獲殊榮

美國防部準助理部長：台灣軍隊需重大改革　支出應占GDP達10％

緬甸節慶遭滑翔傘空襲24死　孩童炸成碎片

不爽兒子外遇　他PO文懸賞揍小三

乾爸就是威！　黃仁勳稱將替員工買單「H-1B簽證費」

更多熱門

相關新聞

高市早苗勝選　日本何去何從？

高市早苗勝選　日本何去何從？

日本執政自民黨本10月4日舉行總裁選舉，前經濟安全保障大臣高市早苗在第2輪決選時，以185票比156票擊敗其主要對手農林水產大臣小泉進次郎，成為自民黨創黨70年來首位女總裁，並可望在本月15日臨時國會進行指名選舉後，成為日本憲政史上首位女首相。

以軍封鎖登上加薩援助船　27歲韓籍女遭扣押

以軍封鎖登上加薩援助船　27歲韓籍女遭扣押

避免觸怒中韓！高市早苗「不參拜」靖國神社

避免觸怒中韓！高市早苗「不參拜」靖國神社

中國威脅升高　美準官員：日韓應強化防衛

中國威脅升高　美準官員：日韓應強化防衛

日韓11月交流賽日本代表28人名單出爐

日韓11月交流賽日本代表28人名單出爐

關鍵字：

日韓要聞食人鯊鯊魚日本沖繩宮古島

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」

北捷踹嬤「Fumi阿姨」被問：是男是女？高EQ回應

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面