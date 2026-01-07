無人機9成中國進口！日本砸139億拚國產化　目標2030年要8萬台

▲日本無人機多靠中國進口。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本政府基於將無人機列為特定重要物資的《經濟安全保障推進法》，正式啟動無人機產業國產化計畫，預計投入139億日圓（約新台幣28億元）預算，擺脫對中國製無人機的高度依賴，預計在2030年建立年產8萬台的生產體制。業界人士透露，目前日本無人機市場超過9成被中國廠商掌控。

最高補助5成研發費用 鎖定多元應用領域

根據《讀賣新聞》報導，日本經濟產業省將在2026年開始接受申請，針對研發和設備投資提供最高50%的資金補助。支援範圍涵蓋消防救災、基礎設施檢測、農業噴灑等多個應用領域的無人機，不僅包括機體本身，連帶的馬達、電池等關鍵零組件生產設備也納入補助範圍，希望藉此穩定國內的無人機生產量能。

中國製品壟斷市場 國產僅千台規模

根據業界人士透露，日本無人機市場目前超過9成被中國廠商掌控，國內缺乏大規模量產基地，多以小批次生產為主。日本產業用無人航空機工業會針對73家會員企業調查發現，2024年國內生產量僅約1000架，與市場需求形成巨大落差。

登記數量2年翻倍 使用需求持續攀升

日本《航空法》規定重量100公克以上的無人航空機須向政府登記，截至2025年3月底，登記數量已達44.7萬台，相較2022年6月制度剛上路時的21.3萬台，短短不到3年就翻了一倍，顯示市場需求持續擴大。

2026年設立基金 強化供應鏈競爭力

政府計劃於2026年設立專門基金，建構完整的支援體系。除了直接補助製造商外，也將支持零組件標準化等提升價格競爭力的創新提案，期望透過強化國內供應鏈，減少對海外供應商的依賴程度。