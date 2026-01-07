　
地方 地方焦點

技職之光閃耀全國　虎科大三生奪「技職傑出獎」

▲虎尾科技大學長期以實作導向課程與證照培訓制度，培育具備即戰力的技職人才。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎科大機電輔系鄒瀚庭（右）與自動化系許壬瀧（左）榮獲「技職之光」技職傑出獎，副校長陳大正（中）讚許其專業證照實力表現。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

教育部日前舉辦第二十一屆「技職之光」頒獎典禮，表揚技職教育體系中在專業技能與實務表現上表現突出的學生。國立虎尾科技大學今年共有三名學生榮獲「技職傑出獎」，在專業證照與實作能力上表現亮眼，展現技職教育「做中學、學中做」的紮實成果，也凸顯學用合一的人才培育成效。

教育部「技職之光」評選分為「競賽卓越獎」與「技職傑出獎」兩大類，鼓勵學生在專業技能、創新研發及實務成果等面向持續精進，呼應近年推動技職再造、深化產學接軌的政策方向。其中，「技職傑出獎」特別著重學生在發明創新、專業證照及具代表性的學習成果，是否與所學專業及產業需求高度連結。

虎尾科技大學今年獲獎的三名學生，分別為機械與電腦輔助工程學系曾昱龍、鄒瀚庭，以及自動化工程學系許壬瀧。三人在學期間持續投入專業訓練，積極考取多張乙級專業證照，涵蓋精密製造、智慧機械與自動化相關領域，將課堂所學轉化為實際操作能力，也為未來進入產業奠定厚實基礎。

虎科大校長張信良表示，技職教育的核心價值，在於讓學生透過實作訓練與證照制度，隨時檢視自身學習成果，並據此調整學習方向、設定更高目標。他指出，在新科技快速演進的環境下，能夠不斷自我挑戰、精進技能，正是技職人才最重要的競爭力。

張信良也說，虎科大長期配合教育部技職教育政策，持續以實作導向課程、證照培訓制度與產業合作為培育主軸，建構從學習、能力驗證到就業銜接的完整體系，協助學生在畢業前即具備產業可即時採信的專業實力，讓技職教育真正成為支撐國家產業發展的重要力量。

▲虎尾科技大學長期以實作導向課程與證照培訓制度，培育具備即戰力的技職人才。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎科大機電輔系曾昱龍（左）榮獲「技職之光」技職傑出獎，副校長陳大正（右）肯定其持續精進專業技能。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

01/05 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

ET民調／何志偉促TPASS起源、技職教育接軌國際　政策滿意破80％

面對2026桃園市長選戰，總統府副秘書長何志偉盛傳爭取民進黨提名，挑戰國民黨籍現任市長張善政的連任之路。值得注意的是，外界所熟知的兩項政策，包括TPASS行政院通勤月票的政策起源，以及技職教育創新與國際接軌，都跟何志偉密切相關；對此，《ETtoday民調雲》12日公布桃園市民對政策滿意度，有高達78.9%市民滿意TPASS月票政策，也有88.8%市民認同技職教育強化實作及與國際接軌政策。

虎科大45週年校慶登場　AI新秀亮相展現大學能量

虎科大全國實作競賽登場　33校50名技職菁英拚技術

光啟高中CRG國際卡丁車基地揭牌！

虎科大與泰國BDI簽MOU　打造新南向人才搖籃

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

