虎科大45週年校慶！「虎尾潮」啟用　AI新秀亮相展現大學能量

▲馬來西亞商業及工業協會副理事長蔡瑞龍致贈虎科大校長張信良「月亮風箏」作為賀禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

國立虎尾科技大學45週年校慶開幕記者會17日熱鬧登場，校方以「虎嘯精彩・智創未來」為年度主題，展現深耕地方、推動科技研發與走向國際的成果。行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆、馬來西亞商業及工業協會副理事長蔡瑞龍及多家企業代表均出席祝賀，產官學界齊聚一堂，共同見證其躍升與轉型。

活動中同步舉行「虎尾潮・水岸新生」啟用儀式，象徵經濟部水利署「虎尾潮：韌性城鎮水岸縫合計畫」第一期工程完成。儀式由陳怡帆副執行長、經濟部水利署第五河川分署長吳明華及校長張信良共同宣布啟用，未來將由虎科大負責維運，藉由防洪、生態與地方發展三軸並進，打造安全又友善的水岸環境。

陳怡帆致詞時表示，虎科大在無人機、AI 及精密製造領域具備扎實基礎，近年配合政府前瞻政策推動，也在跨域教育與永續實踐上成果亮眼。「虎尾潮」計畫更讓大學能量深入社區與環境，結合教育、USR 與地方合作，使城市更新不只是硬體改善，更凝聚人文與韌性。

校長張信良指出，虎科大在校務建設上加速推進，高鐵特區內的智慧機械中心、精密切削中心、航空維修大樓與國際產學大樓即將於十二月完工，總投入逾十億元，是校園升級的重要里程碑。AI 教育方面，今年迎來首屆 AI 新秀結業，學校將持續強化無人機、航空維修與AI人才培育鏈，為產業輸送具即戰力的新世代技術人才。

來自海外的祝福也為校慶增添溫度。馬來西亞畢業校友會特別訂製象徵文化傳承的「月亮風箏」致贈母校，由蔡瑞龍副理事長代表轉交。他表示，虎科大推動國際化不遺餘力，讓東南亞學生在此學習成長，這份禮物象徵跨文化的緊密連結，也寄寓母校永續飛揚。

今年校慶亮點之一是「AI 新秀計畫結業式」。虎科大以45年工科技能為底蘊，整合無人機、AI 與智慧製造能量，推動經濟部「AI 新秀計畫」，開設全台少見的「無人機AI賦能學分學程」，40位大專青年全數完訓，並取得企業聘用資格，成為產業急需的新科技戰力。碳基科技鍾文隆創辦人、坤暐科技執行長劉俊毅與雷虎科技主管郭永清博士皆親臨授證，場面溫馨而具象徵意義。

校慶週同步舉行「第61屆中華民國品質學會年會暨高雄市分會第50屆年會」與「國際品質管理研討會（ISQM 2025）」，共有7國、逾250位學者與業界代表參與，聚焦 AI 賦能與工業管理的永續發展，為虎科大的校慶系列活動增添國際重量級內容。

虎科大45週年校慶活動將一路持續至22日，包括全國性專題競賽、研發成果展、校慶演唱會、運動會與最終登場的園遊會，以美食、音樂與活力展演，邀請校友及地方民眾共同慶祝學校邁向半百前的重要時刻。

▲AI新秀計畫40名學員完成專業課程，由企業代表碳基科技鍾文隆創辦人、坤暐科技執行長劉俊毅、雷虎科技商用無人機暨AI科技事業部主管郭永清博士親自授證。（圖／記者游瓊華翻攝）