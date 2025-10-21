　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

虎科大全國實作競賽登場　33校50名技職菁英拚技術

▲虎科大辦理全國工業類科實作競賽，教育部技職司司長楊玉惠、虎科大校長張信良、雲嘉南分署長劉邦棟與友嘉實業總經理繆武良到場勉勵參賽學子。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎科大辦理全國工業類科實作競賽，教育部技職司司長楊玉惠、虎科大校長張信良、雲嘉南分署長劉邦棟與友嘉實業總經理繆武良到場勉勵參賽學子。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

金屬切削聲此起彼落、火花乍亮又瞬間熄滅，選手神情專注、手法俐落，在刀具與鋼材交錯之間，展現台灣技職教育最扎實的一面。國立虎尾科技大學攜手勞動部勞動力發展署雲嘉南分署及友嘉集團，共同舉辦「114年全國工業類科實作競賽」，全國33所高工與職校、共50位技職菁英以汗水與精準度拚出榮耀。

教育部技職司司長楊玉惠親臨現場，逐一觀摩選手實作過程，感受到現場濃厚的技職氛圍。她表示，技職教育是國家產業發展的根基，感謝友嘉集團提供競賽經費、雲嘉南分署提供場地及材料，也肯定虎科大多年來深耕產學訓合作的成果。楊玉惠說，未來教育部將研議加碼競賽獎金，鼓勵學生持續精進技術，並提供技優生多元升學與出國觀摩機會，讓台灣的技職實力持續向上。

虎科大校長張信良指出，這項競賽至今已邁入第十一年，是連結產業與教育的重要平台。今年特別與16所高工、職校簽署策略聯盟，攜手打造「工具機人才培育網絡」，讓技術訓練從校園延伸到產線，形成一條完整的人才鏈。他說：「青年學子在競賽中學到的不只是操作，更是面對問題、即時解決的能力，這正是產業最需要的實戰精神。」

本次競賽聚焦工具機產業核心技術，設有「車床組」與「模具組」兩大項目，選手須在限定時間內，使用多種刀具製作指定零件，公差僅能容許微米誤差。賽場上不時傳來量測工具碰撞聲，選手們屏息檢查尺寸，展現精密加工的專注與自信。最終，「車床組」由埔里高工拔得頭籌，木柵高工與大湖農工分居二、三名；「模具組」則由新北高工奪冠，成大南工與西螺農工緊追其後，各組前三名可獲獎狀與最高新台幣三萬元獎金。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，台灣機械與模具產業對技術人力需求殷切，具備車、銑床操作技術者可從事製程工程師、數控技師、航太零件加工等職務，5年內薪資平均逾4萬元。他強調，透過職訓與競賽結合，能有效縮短學生與產業之間的落差，達到「學以致用、訓用合一」的目標。

友嘉集團工具機事業群董事長黃威翌也指出，技能競賽不只是比技術，更是年輕學子邁向職涯的起跑點。企業的參與能讓課堂與工廠接軌，讓學生在實戰中累積經驗。「製造業的核心競爭力在於人。」他語氣堅定地說，「唯有不斷培育具國際視野與專業技能的青年，才能讓台灣產業持續在全球舞台發光。」

張信良最後強調，虎科大未來將持續整合政府、企業與學校資源，打造技職教育的永續平台，讓每位懷抱技術夢想的青年，都能從學校走進產業現場，親手打造屬於自己的藍圖。

▲虎科大辦理全國工業類科實作競賽，教育部技職司司長楊玉惠、虎科大校長張信良、雲嘉南分署長劉邦棟與友嘉實業總經理繆武良到場勉勵參賽學子。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲競賽致勝關鍵在於加工成品的精準度與選手技術及穩定度，展現台灣技職教育的實力。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5566全員當兵被讚清流！　網刷一排推爆：誠實的好男人
快訊／詹子賢開轟　兄弟領先
小杰花30萬閃兵　IG遭洗版
快訊／風太大跌倒！男被鋼筋刺入　胸口穿出
獨／撞飛夫妻釀1死1傷！肇事建商董座資本額3.6億　曾捲立委

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

九九重陽糕飄香　爺奶歡度華山東河站14周年服務週年慶

2025虎尾毛巾節登場！展現毛巾之都創新能量　打造雲林品牌亮點

台東馬蘭榮家住民與志工聯手出征　勇奪樂活盃高智爾球亞軍

永續方舟館深化環境教育影響力　推動台東邁向淨零永續新生活

中埔分局重陽敬老餐會　防詐騙宣導活動成功舉辦

四湖鄉治水工程啟動　防洪升級護農田村落

《台東縣百歲人瑞故事寫真書》　饒慶鈴與市長共同開箱

千座墓塚恐遷移！　基督教墓園地主提訴願、家屬集結抗爭籲市府停止重劃

斥資5.7億！蓮潭國中小二期校舍啟用　南科教育量能再升級

旅客遊台東山區爆胎　大武警聯絡車行解圍

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

比特犬咬雪橇犬

九九重陽糕飄香　爺奶歡度華山東河站14周年服務週年慶

2025虎尾毛巾節登場！展現毛巾之都創新能量　打造雲林品牌亮點

台東馬蘭榮家住民與志工聯手出征　勇奪樂活盃高智爾球亞軍

永續方舟館深化環境教育影響力　推動台東邁向淨零永續新生活

中埔分局重陽敬老餐會　防詐騙宣導活動成功舉辦

四湖鄉治水工程啟動　防洪升級護農田村落

《台東縣百歲人瑞故事寫真書》　饒慶鈴與市長共同開箱

千座墓塚恐遷移！　基督教墓園地主提訴願、家屬集結抗爭籲市府停止重劃

斥資5.7億！蓮潭國中小二期校舍啟用　南科教育量能再升級

旅客遊台東山區爆胎　大武警聯絡車行解圍

九九重陽糕飄香　爺奶歡度華山東河站14周年服務週年慶

兄弟陷劣勢氣氛仍佳　林志綱成功推進：鬆口氣！把自己本分做好

5566全員當兵被讚清流！　網刷一排推爆：誠實的好男人

抖音洗腦神曲創6億點擊！加拿大饒舌歌手「巡迴來台」睽違4年發新作

上班時間自己選！改推「32hrs自由工時」　英新創公司拋棄周休3日

2025虎尾毛巾節登場！展現毛巾之都創新能量　打造雲林品牌亮點

高市早苗成日本第一位女首相　南韓總統李在明發聲祝福

眾將來尬陣！神界陰間200將爺齊聚嘉義　王彩樺代言2025鬥陣趣

不斷更新／詹子賢開轟兄弟球迷振奮　兄弟2局上1比0領先

台中會展新地標啟航　試營運首展以工具鏈結世界

【當玩具被搶時】萌娃反應超大方　媽笑：根本不用操心

地方熱門新聞

快訊／屋我尾山一天2山難

網路民調「獨漏他」　柯呈枋表態參選

搬四瓶水進議會質詢烏山頭水庫「種電水變綠」能喝嗎？

桃園「跨文化微旅行」走讀　企業參加落實ESG

耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館

燕子口最新上升水位　發第4次國家警報

彰化6000噸葡萄藤　「碳」出2.4億產值

「南投原住民在一起」活動從光復節連假登場

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

捷運三鶯線全線動態測試進行中

屏東沿海地區21日大停水確定取消

春燕生態農園X山林水企業　攜手啟動ESG

慈善阿嬤陳樹菊再訪西螺福興宮　祈福謝恩感念媽祖慈悲

火災無情企業有備大成長城企業義消正式成軍守護安全

更多熱門

相關新聞

光啟高中CRG國際卡丁車基地揭牌！

光啟高中CRG國際卡丁車基地揭牌！

總統府副秘書長何志偉今（17）日前往桃園市光啟高中，出席「CRG國際卡丁賽車教學基地」揭牌典禮。他表示，能代表總統府參加這場典禮，他感到既榮幸又興奮，因為這不僅是光啟高中的榮耀，更是台灣教育創新的象徵。

虎科大與泰國BDI簽MOU　打造新南向人才搖籃

虎科大與泰國BDI簽MOU　打造新南向人才搖籃

軍工股陷入休息！　漢翔、中光電操盤盯緊月季線

軍工股陷入休息！　漢翔、中光電操盤盯緊月季線

技職教育三連霸台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

技職教育三連霸台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

雲嘉南分署加持！虎科大＋友嘉＋16高工打造人才搖籃

雲嘉南分署加持！虎科大＋友嘉＋16高工打造人才搖籃

關鍵字：

技職教育工業競賽青年學子技職菁英台灣產業

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

快訊／坤達認了閃兵！　緊急趕回台灣

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面