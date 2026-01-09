屏檢啟動「兒虐老虐家暴性侵」預警中心　跨域聯防守護老弱婦幼

▲屏檢「疑似兒虐、老虐、家暴與性侵事件預警中心」啟動。（圖／屏東地檢署提供）

為落實行政院《強化社會安全網計畫》，屏東地檢署自2026年1月1日起正式成立「疑似兒虐、老虐、家暴與性侵事件預警中心」，整合檢警、社政、醫療及教育等跨部門資源，建構即時通報與介入機制。透過鎖定高風險指標、及早發現潛藏危機，迅速啟動保護作為，期能從源頭預防悲劇發生，全面強化老弱婦幼的安全防護網。

設定預警機制 鎖定風險因子

屏東地檢署檢察長陳盈錦指示婦幼組主任檢察官任亭會同屏東縣政府警察局分析近年轄內老幼受虐、家暴與性侵案件，常具備特定的風險指標，包括：脆弱家庭，中輟，未成年，不明傷勢，前案紀錄，或照顧者具精神疾病、毒(酒)成癮、情緒失控等共通性情狀，進而規劃未來第一線執法同仁於勤務中發現符合上述各類風險指標的個案時，即可檢附相關資料，迅速通報預警中心啟動保護機制，由專責檢察官審酌個案情形，立即指揮司法警察調查與進行偵處作為，或主動聯繫跨機關給予個案及時、適切與持續的支持與協助，避免悲劇發生。

凝聚跨機關共識 深化社會安全網

為凝聚屏東地區各部門之執法共識，陳檢察長於2025年12月間，親自帶領主任檢察官任亭、陳映妏、李侑姿、彭盛智，與屏東縣政府警察局及所屬各分局同仁反覆討論，深入研商。此外，更於本署「兒少、婦幼、人口販運防制執行小組」會議中，與屏東縣政府社會處、教育處、衛生局、移民署屏東縣專勤隊、海巡署屏東查緝隊等同仁，共同完善預警中心之處理流程。期盼透過跨機關資源整合，偵測犯罪隱藏性風險，能將社會安全網落實到屏東每個角落。

防護升級 安居守護

屏檢預警中心的運作將在既有基礎上全面升級，深化各網絡間的通報機制，透過及早介入與溫暖關懷，厚植老弱婦幼的安全保障，為屏東縣民建構完整綿密之社會安全守護體系。