屏東警分局轄區交通肇逃案高達410件　警籲駕駛停留救人

▲屏警提醒駕駛人肇事勿逃逸。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局統計，114年度轄內共發生410件肇事逃逸案件，其中A2類125件、A3類285件。警方指出，部分駕駛因緊張或僥倖未依法留在現場處理，反而選擇駛離，危及人命與自身權益。分局再次呼籲民眾，事故發生後務必停車留現場、通報119與110並配合警方處理，以保障傷者安全並避免法律責任，共同維護交通秩序。

屏東警分局表示，交通事故並非任何人所樂見，但事故發生後的處理方式，往往攸關人命安全與自身權益。駕駛人若能保持冷靜、依法處置，不僅可即時保障傷者生命安全，也有助於釐清事故責任，避免衍生不必要的糾紛與後續風險。民眾於發生交通事故時，應遵循以下正確處理程序：

一、 事故發生後應立即停車留在現場，確認人員安全，如有人受傷，應即刻通報119到場救護，並撥打110通知警方到場處理。

二、 妥善保留事故現場、車輛位置及相關跡證，若屬輕微事故且無人受傷，於完成必要處置後，應將車輛移置不妨礙交通之處所。

三、 事故處理過程中應保持理性溝通，避免衝突或逕自離去，以免衍生更嚴重的法律責任。

駕駛人於交通事故發生後，若未依法停留現場處理或選擇逃逸，將依《道路交通管理處罰條例》第62條規定嚴予處罰：無人傷亡而未依規定處置者，處新臺幣1,000元至3,000元罰鍰，並得吊扣駕駛執照1至3個月；肇事致人受傷或死亡而未即時救護、保留現場並通報警方者，處新臺幣3,000元至9,000元罰鍰；若肇事致人受傷而逃逸，將吊銷駕駛執照，致人重傷或死亡而逃逸者，除吊銷駕駛執照外，並不得再考領。

屏東警分局再次呼籲，交通事故發生時，依法停留現場、即時救護並配合警方處理，才是對自己、對他人最負責任的行為，期盼透過持續宣導，有效減少肇事逃逸案件，共同營造安全、有序的交通環境。