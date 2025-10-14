教育跨海！虎科大與泰國BDI簽MOU　打造新南向人才搖籃

▲虎科大與泰國BDI科技學院簽署合作MOU，象徵台泰教育攜手共育新南向人才。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

在泰國的年輕學子心中，台灣不只是科技之島，更是一道改變人生的光。國立虎尾科技大學今（14）日與泰國—台灣（BDI）科技學院正式簽署合作備忘錄（MOU），宣告台泰教育合作再升級。這場簽署儀式不只是兩校的牽手，更是一條語言與技術交織的人才鏈啟動。

現場由虎科大校長張信良與BDI科技學院董事長張玲琴代表簽署，雙方笑著交換文件，握手那一刻象徵「語言先行、技職同行」的新時代開啟。未來五年，雙方將推動中文教育與技職訓練整合計畫，讓泰國學生在赴台前先學中文、再進修專業，縮短適應期，讓學習與實習更無縫銜接。

校長張信良表示，虎科大多年來致力打造技職教育國際鏈結，強調「語言溝通＋技術實作」雙軸並進。這次合作，不只是培養學生能聽會說，更要他們能做、能創。「語言是理解文化的起點，技術則是共創未來的力量。」張信良說，虎科大要當泰國青年通往台灣與世界的關鍵門戶。

來自泰國的張玲琴董事長，說起這段合作時語氣堅定。她是泰國台商創辦的第一所技職學院領航人，學校設有高職與二專課程，從模具、電工、會計、電商到電動車，全都與產業接軌。「我們長年引進台灣建教合作模式，讓學生畢業即能上線。」她說，這次攜手虎科大，不只是教育交流，更是文化與產業的雙向鏈結，「讓泰國青年以華語為起點，以技術為橋樑，走向更廣的未來。」

張玲琴同時身兼泰國台灣會館主席，今年獲頒全球傑出僑生校友「僑務貢獻獎」。她不僅推動教育，也創辦《台泰時報》，用「字字正體、句句真心」記錄台灣精神在泰國落地生根。「教育與媒體的力量其實一樣，都是讓人理解世界、連結彼此的途徑。」她說，希望台灣的溫度能在泰國延伸。

虎科大指出，校方積極打造「雙語技職學習環境」，讓外籍生在台期間不只是學技術，也能學文化、學語言，成為「懂中文、懂產線、懂人心」的新南向人才。這不僅回應泰國台商對華語技術人才的迫切需求，也展現台灣教育的國際影響力與文化軟實力。

雙方簽署的合作備忘錄，為台泰教育合作寫下新頁，也象徵教育、產業與文化的三軸融合正式啟動。未來，從虎尾到曼谷，將有更多青年透過中文與技術，走上屬於自己的國際舞台。

▲BDI科技學院以台灣技職教育為藍本，推動泰國青年以華語為起點開拓國際舞台。（圖／記者游瓊華翻攝）