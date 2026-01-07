川普出狠招！要求委內瑞拉「斷開中俄」　石油生產只與美合作

▲川普政府介入委內瑞拉事務，全球關注後續發展。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國廣播公司（ABC News）7日獨家報導，川普政府對委內瑞拉臨時政府提出嚴格條件，要求該國斷絕與中國、俄羅斯、伊朗及古巴的所有經濟關係，承諾石油生產只與美國獨家合作，並將重質原油優先出售給美國，才能獲准開採更多石油。

3名知情人士透露，白宮已向委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）明確表達這項要求。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）5日也在國會閉門簡報中表示，加拉卡斯（Caracas）若無法出售更多石油，只剩數周就會破產，但該國現有油輪卻已全部裝滿，無法開採更多石油，因此華府有信心迫使委國就範。

參議院軍事委員會主席、共和黨籍的威克（Roger Wicker）證實，美國的計畫完全取決於對委內瑞拉石油的控制，但不涉及也不需要部署美軍，「政府確實打算控制石油，接管船隻、油輪，絕不允許任何一艘駛向（古巴首都）哈瓦那（Havana）。」

▲停泊在委內瑞拉卡貝略港（Puerto Cabello）的油輪。（資料照／路透）

威克解釋，委國目前無法開採更多石油，因為該國現有油輪全都已經裝滿，「無處可放也無處可送」，「這些油輪已經裝滿並等著運往合適的地方，希望是在公開市場出售，而不是免費送給中國。」

白宮未對報導提出異議，一名官員表示，「總統正在闡述如何對委內瑞拉剩餘勢力施加最大影響力，確保他們與美國合作，阻止非法移民、毒品流通、重振石油基礎建設，並為委內瑞拉人民做出正確的事。」至於國務院則未回應置評要求。

川普6日發文宣稱，委內瑞拉「臨時當局」將向美國提交3000萬至5000萬桶石油，並以市價出售，而相關資金將由他親自控制，「確保用於造福委內瑞拉人民和美國！」