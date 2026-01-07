　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬杜洛落網細節曝！　躲美軍「急鑽鋼鐵門」與妻撞頭受傷

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）遭美軍抓捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬杜洛及其妻子佛羅雷斯遭美軍抓捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭美軍逮捕後，更多驚人細節流出。根據美方官員向國會透露，馬杜洛與妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）在特種部隊攻入官邸時，為了躲避追捕，在倉促逃跑間雙雙撞到沈重的鋼鐵門框，導致頭部受傷。

鋼鐵門框太低　第一夫人肋骨恐骨折

綜合外電報導，川普政府多位高層官員週一向國會進行了長達兩小時的機密簡報。知情人士向CNN透露，當時馬杜洛與妻子眼見美軍攻入，情急之下試圖躲進官邸內一扇重型鋼鐵門後方，卻沒注意到門框高度過低，兩人在奔跑竄逃時頭部猛力撞擊門框。

隨後，美軍「三角洲部隊」（Delta Force）在現場將兩人制伏。官員指出，特種兵將這對第一夫婦帶離官邸後，立即對其傷口進行了初步急救。

▲▼ 馬杜洛與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）被捕畫面。（圖／路透）

▲馬杜洛與妻子佛羅雷斯被捕畫面。（圖／路透）

馬杜洛與弗洛雷斯5日出庭時，身上傷勢成為全場焦點。弗洛雷斯的頭部纏著厚厚繃帶，律師在法庭上痛批美軍「綁架」，並宣稱其委託人傷勢嚴重，除了頭部創傷，肋骨也可能有骨折或嚴重瘀傷。

記者觀察發現，弗洛雷斯在聽證會期間不時搖晃、垂頭喪氣，馬杜洛在起立坐下時也顯得相當吃力。

古巴部隊護航爆槍戰　美軍200人空降卡拉卡斯

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）證實，這場閃電行動共有約200名美軍在卡拉卡斯（Caracas）地面執行任務。行動中，美軍與駐紮在官邸附近的古巴快速反應部隊發生激烈交火，美方官員形容這是一場「瘋狂的槍戰」。

雖然古巴政府聲稱有32名軍警陣亡，但川普政策副幕僚長米勒（Stephen Miller）認為死傷人數遠高於此，且大多數傷亡均為控制委國人民的古巴衛隊。

美軍方面，也有數名三角洲部隊成員被子彈與碎片擊中受傷，但所幸均無生命危險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
急凍探6℃　最冷時刻還沒到
快訊／國1死亡車禍！　女駕駛搶救無效亡
快訊／飛官辛柏毅失聯14hrs！　母拄拐杖現身
快訊／回收32元電鍋送拾荒婦　檢方、清潔員不上訴...判刑確
《驚聲尖笑》女星離奇亡！　身體驚見外傷
30歲OL沒運動「只改變早餐」瘦5kg！醫驚：脂肪肝全消失了
羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美　她粉絲1年狂掉1.3
冷到沒完沒了　回溫時間曝
大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美退將議員籲士兵「拒川普命令」遭記申誡　恐被降階、扣退休金

川普「對等關稅」合法嗎？　美最高法院預計9日宣判

川普：委內瑞拉將上繳「5000萬桶石油」給美國

馬杜洛落網細節曝！　躲美軍「急鑽鋼鐵門」與妻撞頭受傷

白宮：取得格陵蘭是國安優先　不排除動用武力

快訊／川普：委內瑞拉將移交5000萬桶石油　出售款項由我監管

李在明試辦中國免簽　2團客「元旦入境」秒失聯

瑞士酒吧40死大火案業者致歉　被質疑超收

美國務卿：川普想直接買下格陵蘭　沒有要攻打

川普：共和黨11月期中選舉必須贏　否則我會被彈劾

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

馬杜洛穿囚衣拒認4大指控　當庭喊清白：我還是總統！

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

美退將議員籲士兵「拒川普命令」遭記申誡　恐被降階、扣退休金

川普「對等關稅」合法嗎？　美最高法院預計9日宣判

川普：委內瑞拉將上繳「5000萬桶石油」給美國

馬杜洛落網細節曝！　躲美軍「急鑽鋼鐵門」與妻撞頭受傷

白宮：取得格陵蘭是國安優先　不排除動用武力

快訊／川普：委內瑞拉將移交5000萬桶石油　出售款項由我監管

李在明試辦中國免簽　2團客「元旦入境」秒失聯

瑞士酒吧40死大火案業者致歉　被質疑超收

美國務卿：川普想直接買下格陵蘭　沒有要攻打

川普：共和黨11月期中選舉必須贏　否則我會被彈劾

親人過世彰化男獨扛62萬喪葬費　唯一繼承人裝沒事...挨告結果曝

F-16戰機花蓮外海失聯　民進黨南投縣長提名記者會確定延期

快訊／國1北上361k追撞！女駕駛追撞水泥車再撞護欄　搶救無效亡

快訊／飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

快訊／回收32元電鍋送拾荒婦　檢方、清潔員不上訴...一審判刑確定

屏東嬤急得團團轉　內埔警20分鐘找回「失蹤」機車

《驚聲尖笑》女星家中離奇死亡！「身體驚見外傷」　死前失聯多日

台積電跌40元至1665　台股跌164點後收斂逾百點

「TOYOTA預告1月新車」有大驚喜！全新2.0升渦輪量產車即將問世

暖暖包別握手上！醫學博士曝「黃金部位」　貼對全身暖活

【被女生貼近摸頭】卡皮巴拉耳朵秒抖動超可愛！

國際熱門新聞

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

機師薪資單曝光！收入驚人

川普：委內瑞拉將向美國移交3000-5000萬桶石油

道瓊突破49000點大關　台積電ADR漲1.62％

110報案「救我」成遺言！日女遭男友砍殺

直播沒戴頭巾　父揪2兒「榮譽處決」女兒

嬰兒奶粉疑遭毒素汙染！雀巢宣布回收部分產品

177年撒隆巴斯藥廠傳私有化

白宮貼一照片喊「FAFO」嗆爆馬杜洛

黃仁勳「兆元宴」又要來了

美國務卿：川普想直接買下格陵蘭　沒有要攻打

川普：共和黨11月期中選舉必須贏　否則我會被彈劾

李在明試辦中國免簽　2團客元旦入境秒失聯

川普放話美國接管　格陵蘭總理：夠了

更多熱門

相關新聞

白宮：取得格陵蘭是國安優先　不排除動武

白宮：取得格陵蘭是國安優先　不排除動武

白宮於6日正式對外證實，美國總統川普（Donald Trump）正積極討論收購格陵蘭（Greenland）的多項方案。白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）更在聲明中明確指出，為了達成這項國家安全目標，動用美軍始終是總統的選項之一，此番言論隨即引發國際社會與美國政壇的高度震動。

川普：委內瑞拉將向美國移交3000-5000萬桶石油

川普：委內瑞拉將向美國移交3000-5000萬桶石油

川普：共和黨11月期中選舉必須贏　否則我會被彈劾

川普：共和黨11月期中選舉必須贏　否則我會被彈劾

白宮貼一照片喊「FAFO」嗆爆馬杜洛

白宮貼一照片喊「FAFO」嗆爆馬杜洛

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

關鍵字：

美國美軍委內瑞拉馬杜洛川普北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

空腹喝「高糖飲品」罹癌機率增　醫：正慢慢腐蝕大腸！

失聯飛官剛蜜月歸建2天！與上士妻服役花蓮基地

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

飛官辛柏毅失聯　親友不敢讓阿嬤知情

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面