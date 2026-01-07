馬杜洛落網細節曝！　躲美軍「急鑽鋼鐵門」與妻撞頭受傷

▲馬杜洛及其妻子佛羅雷斯遭美軍抓捕。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭美軍逮捕後，更多驚人細節流出。根據美方官員向國會透露，馬杜洛與妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）在特種部隊攻入官邸時，為了躲避追捕，在倉促逃跑間雙雙撞到沈重的鋼鐵門框，導致頭部受傷。

鋼鐵門框太低 第一夫人肋骨恐骨折

綜合外電報導，川普政府多位高層官員週一向國會進行了長達兩小時的機密簡報。知情人士向CNN透露，當時馬杜洛與妻子眼見美軍攻入，情急之下試圖躲進官邸內一扇重型鋼鐵門後方，卻沒注意到門框高度過低，兩人在奔跑竄逃時頭部猛力撞擊門框。

隨後，美軍「三角洲部隊」（Delta Force）在現場將兩人制伏。官員指出，特種兵將這對第一夫婦帶離官邸後，立即對其傷口進行了初步急救。

▲馬杜洛與妻子佛羅雷斯被捕畫面。（圖／路透）



馬杜洛與弗洛雷斯5日出庭時，身上傷勢成為全場焦點。弗洛雷斯的頭部纏著厚厚繃帶，律師在法庭上痛批美軍「綁架」，並宣稱其委託人傷勢嚴重，除了頭部創傷，肋骨也可能有骨折或嚴重瘀傷。

記者觀察發現，弗洛雷斯在聽證會期間不時搖晃、垂頭喪氣，馬杜洛在起立坐下時也顯得相當吃力。

古巴部隊護航爆槍戰 美軍200人空降卡拉卡斯

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）證實，這場閃電行動共有約200名美軍在卡拉卡斯（Caracas）地面執行任務。行動中，美軍與駐紮在官邸附近的古巴快速反應部隊發生激烈交火，美方官員形容這是一場「瘋狂的槍戰」。

雖然古巴政府聲稱有32名軍警陣亡，但川普政策副幕僚長米勒（Stephen Miller）認為死傷人數遠高於此，且大多數傷亡均為控制委國人民的古巴衛隊。

美軍方面，也有數名三角洲部隊成員被子彈與碎片擊中受傷，但所幸均無生命危險。