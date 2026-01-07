　
國際

川普：委內瑞拉將上繳「5000萬桶石油」給美國

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普宣布，委內瑞拉將「上繳」3000萬至5000萬桶受制裁的石油給美國。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普6日宣布，委內瑞拉將「上繳」3000萬至5000萬桶受制裁的石油給美國。隨著委國前領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）上週末遭美軍帶走下台，委內瑞拉臨時政府已開始與華盛頓展開秘密談判，計畫將原定銷往中國的原油轉道送往美國，這不僅標誌著川普的外交大勝，更可能徹底重組全球能源版圖。

馬杜洛遭美軍活捉　川普強勢接管委國油金

根據《路透社》報導，川普（Donald Trump）於社群媒體上證實，委內瑞拉正準備交付這批龐大的石油儲備。川普強調，這批石油將以市場價格出售，且資金動向將由他本人以美國總統身分全權控制。

川普對外承諾，這筆錢會妥善運用，以確保委內瑞拉與美國兩國的人民都能從中受益。

這批石油的背後背景相當複雜。自去年12月中旬以來，川普對馬杜洛政府實施嚴厲的出口封鎖，導致數百萬桶石油滯留在油輪與儲油罐中。

儘管委國官員指控美軍抓捕馬杜洛的行為是「綁架」並企圖竊取國家資產，但在強大軍事與經濟壓力下，臨時政府顯然已選擇妥協。

石油大轉向　委國密談棄中投美

《路透社》援引消息人士指出，委國首都卡拉卡斯（Caracas）與華盛頓的官員已在本週密集磋商。目前，委內瑞拉的石油出口管道幾乎完全由美商雪佛龍（Chevron）掌控。

為了擴大輸美規模，雙方正研議透過「拍賣機制」開放給更多美國買家，甚至考慮將委國石油納入美國的國家戰略石油儲備。

值得注意的是，委國過去十年來一直是中國的忠實供應國。然而，為了滿足川普要求「全面開放」石油產業的通牒，臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）正考慮將原本要運往中國的船貨重新分配給美國。

業界分析師指出，川普急於推動此案，就是為了要在短期內交出漂亮的「大勝」成績單。

重油回流墨西哥灣　美內政部：對民生是大好消息

美國內政部長伯古姆（Doug Burgum）對於委國重油（Heavy Crude）的回流表示高度肯定。他指出，美國墨西哥灣沿岸的煉油廠技術成熟，最適合處理這類重原油。

他向《福斯新聞》表示，這對美國的就業安全與穩定汽油價格是「大好消息」，並預言在美國技術的介入下，委內瑞拉的經濟將迎來轉機。

目前，受制裁影響的委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）因儲油空間見底，若不儘速出口，將被迫面臨更大規模的減產。

隨著談判消息釋出，全球石油交易員已聞風而動，墨西哥灣重原油的價差已出現小幅回落，市場正屏息以待這場能源博弈的下一步。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

馬杜洛躲美軍「急鑽鋼鐵門」與妻撞頭受傷

馬杜洛躲美軍「急鑽鋼鐵門」與妻撞頭受傷

委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭美軍逮捕後，更多驚人細節流出。根據美方官員向國會透露，馬杜洛與妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）在特種部隊攻入官邸時，為了躲避追捕，在倉促逃跑間雙雙撞到沈重的鋼鐵門框，導致頭部受傷。

白宮：取得格陵蘭是國安優先　不排除動武

白宮：取得格陵蘭是國安優先　不排除動武

川普：委內瑞拉將向美國移交3000-5000萬桶石油

川普：委內瑞拉將向美國移交3000-5000萬桶石油

川普：共和黨11月期中選舉必須贏　否則我會被彈劾

川普：共和黨11月期中選舉必須贏　否則我會被彈劾

白宮貼一照片喊「FAFO」嗆爆馬杜洛

白宮貼一照片喊「FAFO」嗆爆馬杜洛

美國美軍委內瑞拉馬杜洛川普石油

