白宮：取得格陵蘭是國安優先　不排除動用武力

▲格陵蘭首府努克（Nuuk）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

白宮於6日正式對外證實，美國總統川普（Donald Trump）正積極討論收購格陵蘭（Greenland）的多項方案。白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）更在聲明中明確指出，為了達成這項國家安全目標，動用美軍始終是總統的選項之一，此番言論隨即引發國際社會與美國政壇的高度震動。

白宮：收購格陵蘭是國安優先事項

白宮發言人李維特在給予CNN的聲明中直言，「川普總統已清楚表明，取得格陵蘭是美國國家安全的優先事項，這對於威懾我們在北極地區的對手至關重要。」

她強調，總統與其團隊正討論多種方案來推進這項外交政策，並強硬表示，「身為三軍統帥，利用美國軍事力量始終是總統可以隨時動用的選項。」

據知情人士透露，國務卿盧比歐（Marco Rubio）本週已向國會議員證實，川普政府正在考慮買下這塊隸屬於丹麥的自治領土。雖然魯比歐試圖淡化短期內美軍介入的疑慮，但官員們私下從未停止過相關討論。

鎖定豐富稀土資源 開發成本成挑戰

格陵蘭島面積達83.6萬平方英里，位於美國、歐洲與俄羅斯之間的戰略要地，更蘊藏石油、天然氣與稀土等重要礦產。據悉，國務院近幾個月應盧比歐團隊要求，已針對當地未開發資源進行分析。

不過分析報告也指出，目前尚無可靠研究能確定資源的精確儲量；此外，受到極端低溫與基礎建設匱乏影響，若要強行開發，預計將面臨巨大的成本挑戰。

川普放話：丹麥守不住、我們一定要得到

川普對於擴張領土的興趣在美軍捕獲委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）後日益增加。他4日在空軍一號（Air Force One）上告訴媒體，「從國安角度來看，我們需要格陵蘭，而丹麥守不住它。」白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）也幫腔，質疑丹麥宣稱擁有該領土的權力，並稱沒人會為了格陵蘭與美國開戰。

事實上，川普早在去年初於國會演講時，就曾公開放話，「我想我們遲早會得到它的。不論用什麼手段，我們一定會得到它。」他在一年前的海湖莊園（Mar-a-Lago）記者會上，也同樣未排除軍事行動的可能性。

北約盟邦震怒 丹麥警告：可能導致北約瓦解

此舉引發歐洲盟邦強烈反彈。包括法、德、意、英在內的七國領導人發表聯合聲明，強調格陵蘭屬於其人民，北極安全應集體維護。

丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）嚴正警告，川普的意圖應被嚴肅看待，若美國真的發動軍事攻擊，「這將有效終結北約（NATO）」。格陵蘭當局6日也已要求與國務卿盧比歐會面商討。