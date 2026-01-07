TPASS恐斷炊！江怡臻批綠狼來了　彭一書反酸：發文打臉自己的黨？

▲TPASS恐斷炊。（資料照／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院已於去年8月將今年度中央政府總預算案函送立法院，但迄今依舊尚未付委審議，攸關通勤族權益的「TPASS定期票」預算3月可能斷炊、2月起民眾將拿不到搭車優惠，國民黨發言人、新北市議員江怡臻昨批評，「狼又來了」的恐慌行銷，而北北基桃4市將於12日開會研議對策，不要用老戲碼騙民眾。民進黨新北議員彭一書則打臉，不就是因為國民黨杯葛中央政府總預算，讓TPASS中央補助即將斷炊，各地方政府才要開會討論對策？有時間發廢文，不如花心思說服立委趕快審總預算。

對於「TPASS定期票」恐斷炊，江怡臻表示，去年造過的謠，今年又來了，民進黨這幾天狂批藍白阻擋中央政府總預算審議，將影響「基北北桃都會通」TPASS補助款預算編列，所需經費將撐不過1月底，到2月民眾就沒優惠可拿。但北北基桃4市將在12日開會研議對策，各地方政府為避免政策中斷，都會研議以地方預算先墊付，也就是原本地方負擔的部分先編列，維護民眾搭車權益。

江怡臻提到，新北市長侯友宜也表示，新北市將先行運用地方預算，編列11億元，絕對不會讓市民朋友們拿不到搭車優惠，「所以好了啦，民進黨不要再用老招，就算要騙，老百姓難道不值得你們認真一點，想點新哏來騙嗎？所以巧慧，妳也要騙嗎？」

對於江怡臻說法，議員彭一書回應，江怡臻發言人 這樣不是發文打臉自己的黨嗎？不就是因為國民黨杯葛中央政府總預算，讓TPASS中央補助即將斷炊，各地方政府才要開會討論對策嗎？

彭一書指出，議員與其有時間在這裡發廢文，不如花點心思說服新北的國民黨委員趕快審總預算，讓中央補助可以快點下來，讓地方政府不用再自己墊。別鬧了好嗎？