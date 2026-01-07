　
政治

TPASS恐斷炊！江怡臻批綠狼來了　彭一書反酸：發文打臉自己的黨？

▲▼民眾使用台鐵TPASS 專用通道。（圖／記者陳煥丞攝）

▲TPASS恐斷炊。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院已於去年8月將今年度中央政府總預算案函送立法院，但迄今依舊尚未付委審議，攸關通勤族權益的「TPASS定期票」預算3月可能斷炊、2月起民眾將拿不到搭車優惠，國民黨發言人、新北市議員江怡臻昨批評，「狼又來了」的恐慌行銷，而北北基桃4市將於12日開會研議對策，不要用老戲碼騙民眾。民進黨新北議員彭一書則打臉，不就是因為國民黨杯葛中央政府總預算，讓TPASS中央補助即將斷炊，各地方政府才要開會討論對策？有時間發廢文，不如花心思說服立委趕快審總預算。

對於「TPASS定期票」恐斷炊，江怡臻表示，去年造過的謠，今年又來了，民進黨這幾天狂批藍白阻擋中央政府總預算審議，將影響「基北北桃都會通」TPASS補助款預算編列，所需經費將撐不過1月底，到2月民眾就沒優惠可拿。但北北基桃4市將在12日開會研議對策，各地方政府為避免政策中斷，都會研議以地方預算先墊付，也就是原本地方負擔的部分先編列，維護民眾搭車權益。

江怡臻提到，新北市長侯友宜也表示，新北市將先行運用地方預算，編列11億元，絕對不會讓市民朋友們拿不到搭車優惠，「所以好了啦，民進黨不要再用老招，就算要騙，老百姓難道不值得你們認真一點，想點新哏來騙嗎？所以巧慧，妳也要騙嗎？」

對於江怡臻說法，議員彭一書回應，江怡臻發言人 這樣不是發文打臉自己的黨嗎？不就是因為國民黨杯葛中央政府總預算，讓TPASS中央補助即將斷炊，各地方政府才要開會討論對策嗎？

彭一書指出，議員與其有時間在這裡發廢文，不如花點心思說服新北的國民黨委員趕快審總預算，讓中央補助可以快點下來，讓地方政府不用再自己墊。別鬧了好嗎？

01/05

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了
結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出　一票人驚：超

國台辦今（7日）宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀及高等檢察署檢察官陳舒怡列入「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，終身追責，且禁止劉、鄭及其家屬進入大陸及香港、澳門特別行政區。綠委王世堅直言，這實在太無聊了，中共才說希望和平統一，即便台灣反對統一，但希望和平啊！「就以和平統一四個字來講，至少我們同意了兩個字，和平嘛」。王呼籲，不要再公佈這些有的沒有的，「否則我們也來列一列，我隨時可以列十個給他，十大中共的好戰罪惡份子，可以這樣嘛？」

關鍵字：

TPASS總預算國民黨民進黨江怡臻彭一書

