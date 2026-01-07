公路局擬開放僑外生開大客車　起薪5萬「須通過進階華語測驗」

▲公路局爭取開放僑外生投入客運和貨運駕駛工作。（示意圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

客運駕駛荒長年未解，公路局建議修法爭取開放僑外生投入客運業填補人力缺口，日前已研擬配套措施提送勞動部，為避免語言不通，針對僑外生的華語能力測驗將從基礎級提升至進階級，且須具備相關證照並完成訓練課程，外籍客運駕駛每月薪資最低5萬元起跳。

客運業長年面臨嚴重駕駛人力不足困境，根據公路局114年11月統計顯示，公路客運缺員671位駕駛，市區客運缺員1,344位駕駛，合計缺員2,015位駕駛。

交通部公路局爭取開放僑外生留台從事客運和貨車駕駛工作，勞動部於去年曾預告修法，卻因外界憂心僑外生語言能力不足以擔任客運駕駛，可能衍生風險，讓該修法暫緩推動，勞動部要求交通部研擬更周延配套。如今開放僑外生投入客運駕駛工作已有進展，公路局已擬妥配套措施，並將修正意見提送勞動部研議修法。

公路局說明，勞動部於去年3月底預告畢業僑外生能夠從事貨車駕駛、隨車助理、公路及市區客運駕駛等中階技術工作，因外界尚有不同意見，勞動部請交通部重新評估並規劃配套措施。

交通部公路局表示，外界擔心僑外生語言能力不足問題，經參考教育部及移民署的建議，將華語能力測驗級別由基礎級提升至進階級，並於去年11月中旬將修正意見及政策說帖送勞動部研議後續法規修正。

公路局說明，待法規修正後，汽車運輸業者聘雇畢業僑外生，除應符合語言能力要求外，尚須具備符合駕駛資格、專業證照或訓練課程等條件，其從事客運工作每月薪資不得低於5萬元、從事貨運工作每月薪資不得低於4.3萬元。