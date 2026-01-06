武陵櫻花季2/13登場　日限6千人、車票明開搶

▲武陵農場櫻花季2月13日起開跑17天。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

武陵櫻花季將於2月13日至3月1日登場，期間涵蓋春節及228連假，採每日總量管制6,000人。公共運輸除國光客運、豐原客運接駁外，今年也首度攜手泰樂客運投入疏運行列，車票將於1月7日中午12點開放搶購。預估武陵農場的紅粉佳人櫻與昭和櫻，將在2月中旬迎來盛開高峰。

公路局表示，櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，其中一日遊遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客，考量國民旅遊團客特性，115年規劃一日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人，櫻花季期間也將採取交通管制，團客可透過旅行社或預約平台預約入場。

▲▼武陵農場櫻花季總量管制及交通管制措施。（圖／公路局提供）

其中公共運輸接駁部分，武陵農場櫻花季台北轉運站－武陵農場、台北市府轉運站－武陵農場、宜蘭轉運站－武陵農場、羅東轉運站－武陵農場、三星鄉綜合運動場－武陵農場及梨山－武陵農場等6路線。台北轉運站、台北市府轉運站及宜蘭轉運站、羅東轉運站、三星鄉綜合運動場等，由國光客運及泰樂客運提供接駁服務，中部梨山端由豐原客運提供接駁。

為配合場內總量管制措施及平日公共運輸名額調整供團客預約措施，每日提供車票總量為平日2600人及假日3200人，各路線票價包括台北地區─武陵農場全票730元，宜蘭轉運站─武陵農場全票610元，羅東轉運站─武陵農場全票630元，三星鄉綜合運動場─武陵農場全票520元，梨山─武陵農場全票160元。

▲▼武陵農場櫻花季車票及購票資訊。（圖／公路局提供）

台北及宜蘭地區至武陵農場採預售方式，統一由國光及泰樂客運臨櫃售票窗口、超商、「TBS台北轉運站」App同步售票，今年也增加「年代售票系統」銷售泰樂客運車票，另國光客運亦提供自動售票機、LINE App購票管道，均自114年1月7日12時起開放預售。

梨山至武陵農場採網路App預售，可於「TBS臺北轉運站」App購買來回全票及武陵農場門票全票，自115年1月7日12時起開放預售。現場預售由豐原客運於發車前一日下午4時至6時會同場方人員於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購6張。

▲公路局副局長周廷彰。（圖／記者李姿慧攝）

公路局副局長周廷彰表示，今年總量管制人數跟往年一樣，公共運輸假日最高3200人，泰樂客運和國光客運分別各負責一半疏運，提供民眾較多元的服務方式。

武陵農場副場長常方麒表示，目前武陵農場櫻花季期間的住宿都已經預訂客滿了，如果有遊客想住宿，可隨時關注是否有人退房；目前花況部分，山櫻花和梅花已開花，武陵農場主力的紅粉佳人櫻與昭和櫻預計2月中旬以後將會盛開。

▼武陵農場櫻花季預估2月中後花況大爆發。（圖／公路局提供）