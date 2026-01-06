　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

武陵櫻花季2/13登場　日限6千人、車票明開搶

▲▼武陵農場櫻花季2月13日起開跑。（圖／公路局提供）

▲武陵農場櫻花季2月13日起開跑17天。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

武陵櫻花季將於2月13日至3月1日登場，期間涵蓋春節及228連假，採每日總量管制6,000人。公共運輸除國光客運、豐原客運接駁外，今年也首度攜手泰樂客運投入疏運行列，車票將於1月7日中午12點開放搶購。預估武陵農場的紅粉佳人櫻與昭和櫻，將在2月中旬迎來盛開高峰。

公路局表示，櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，其中一日遊遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客，考量國民旅遊團客特性，115年規劃一日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人，櫻花季期間也將採取交通管制，團客可透過旅行社或預約平台預約入場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼武陵農場櫻花季。（圖／公路局提供）

▲▼武陵農場櫻花季總量管制及交通管制措施。（圖／公路局提供）

▲▼武陵農場櫻花季。（圖／公路局提供）

其中公共運輸接駁部分，武陵農場櫻花季台北轉運站－武陵農場、台北市府轉運站－武陵農場、宜蘭轉運站－武陵農場、羅東轉運站－武陵農場、三星鄉綜合運動場－武陵農場及梨山－武陵農場等6路線。台北轉運站、台北市府轉運站及宜蘭轉運站、羅東轉運站、三星鄉綜合運動場等，由國光客運及泰樂客運提供接駁服務，中部梨山端由豐原客運提供接駁。

為配合場內總量管制措施及平日公共運輸名額調整供團客預約措施，每日提供車票總量為平日2600人及假日3200人，各路線票價包括台北地區─武陵農場全票730元，宜蘭轉運站─武陵農場全票610元，羅東轉運站─武陵農場全票630元，三星鄉綜合運動場─武陵農場全票520元，梨山─武陵農場全票160元。

▲▼武陵農場櫻花季。（圖／公路局提供）

▲▼武陵農場櫻花季車票及購票資訊。（圖／公路局提供）

▲▼武陵農場櫻花季。（圖／公路局提供）

台北及宜蘭地區至武陵農場採預售方式，統一由國光及泰樂客運臨櫃售票窗口、超商、「TBS台北轉運站」App同步售票，今年也增加「年代售票系統」銷售泰樂客運車票，另國光客運亦提供自動售票機、LINE App購票管道，均自114年1月7日12時起開放預售。

梨山至武陵農場採網路App預售，可於「TBS臺北轉運站」App購買來回全票及武陵農場門票全票，自115年1月7日12時起開放預售。現場預售由豐原客運於發車前一日下午4時至6時會同場方人員於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購6張。

▲▼公路局副局長周廷彰。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路局副局長周廷彰。（圖／記者李姿慧攝）

公路局副局長周廷彰表示，今年總量管制人數跟往年一樣，公共運輸假日最高3200人，泰樂客運和國光客運分別各負責一半疏運，提供民眾較多元的服務方式。

武陵農場副場長常方麒表示，目前武陵農場櫻花季期間的住宿都已經預訂客滿了，如果有遊客想住宿，可隨時關注是否有人退房；目前花況部分，山櫻花和梅花已開花，武陵農場主力的紅粉佳人櫻與昭和櫻預計2月中旬以後將會盛開。

▼武陵農場櫻花季預估2月中後花況大爆發。（圖／公路局提供）

▲▼武陵農場櫻花季2月13日起開跑。（圖／公路局提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害
快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一片白凍至周末「割離極渦」到台灣很冷　鄭明典：看可多近寒流

健檢報告「數字正常」卻突倒下！醫師曝5關鍵助判斷：身體早有負擔

冷到晚上睡不著！醫師分享「三明治蓋法」：蓋對順序明顯變暖

配眼鏡「破萬元是盤子嗎？」　一票人吵翻！視光系生解答

信東「欣福膜衣錠」抗生素22萬錠流入市面　溶離不合格緊急回收

【廣編】「馬」上就有錢！大甲鎮瀾宮2026馬年錢母震撼亮相

外送員嘆「血淚堆出專法」　批疊單制度不公、盼不再被剝削

「年輕人不買車」錢都拿去享樂　他嘆：窮了嗎？網曝1狀況才需要買

不考慮薪水！什麼工作「事少沒壓力」　網點名1類型：符合所有條件

國寶大師親臨《森動藝起》　東森藏寶閣2026開年首展登場

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

一片白凍至周末「割離極渦」到台灣很冷　鄭明典：看可多近寒流

健檢報告「數字正常」卻突倒下！醫師曝5關鍵助判斷：身體早有負擔

冷到晚上睡不著！醫師分享「三明治蓋法」：蓋對順序明顯變暖

配眼鏡「破萬元是盤子嗎？」　一票人吵翻！視光系生解答

信東「欣福膜衣錠」抗生素22萬錠流入市面　溶離不合格緊急回收

【廣編】「馬」上就有錢！大甲鎮瀾宮2026馬年錢母震撼亮相

外送員嘆「血淚堆出專法」　批疊單制度不公、盼不再被剝削

「年輕人不買車」錢都拿去享樂　他嘆：窮了嗎？網曝1狀況才需要買

不考慮薪水！什麼工作「事少沒壓力」　網點名1類型：符合所有條件

國寶大師親臨《森動藝起》　東森藏寶閣2026開年首展登場

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

新人樂團遭下禁愛令！　「違者罰千萬戀愛稅」驚呼：沒仔細看合約

F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助搜救

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

生活熱門新聞

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

急凍4天！　挑戰跌破5℃首波寒流

2026馬年！　5生肖要小心

快訊／8級強風！　越晚越冷最凍時間曝

小時候超冷「穿1物睡覺保暖」　會被阿嬤大罵

年費變1500！一票喊「去日本好市多辦」　內行揭殘酷現實

雙北「24小時丟垃圾」免追車！神秘機台被讚爆

不是性愛照最噁！律師見「這照片」秒反胃

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

即／台北營養午餐全面免費　高雄不跟進原因曝

00後新人上班玩手機！網見薪水傻眼了

「噴1萬元配眼鏡」懷疑被當盤子！內行揭真相

快訊／17縣市低溫特報　6地「非常寒冷」到明晚

更多熱門

相關新聞

國光客運4度欠薪　業者：下午2時前補發200員工薪資

國光客運4度欠薪　業者：下午2時前補發200員工薪資

國光客運再傳出第四度欠薪，國光客運昨(5日)先針對駕駛長發薪，超過200名站務員和行政人員今下午2時前補發，國光客運強調，目前發車和服務都正常，過年前資金調度將恢復正常。

TPASS恐停擺　北北基桃12日開會共商經費

TPASS恐停擺　北北基桃12日開會共商經費

春節台金第二波加班機1/6開放訂位　1/7起需求調查

春節台金第二波加班機1/6開放訂位　1/7起需求調查

冰上迪士尼春節夢幻降臨小巨蛋

冰上迪士尼春節夢幻降臨小巨蛋

過年必備「古早味三色糖」老闆竟勸客別買：超難吃

過年必備「古早味三色糖」老闆竟勸客別買：超難吃

關鍵字：

武陵櫻花車票交通疏運總量管制春節228連假公路局國光客運泰樂客運豐原客運

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面