白宮貼一照片喊「FAFO」嗆爆馬杜洛　4字背後意思曝光

▲美國活捉馬杜洛，白宮隨即嗆No games. FAFO。（圖／翻攝自白宮X）

記者趙蔡州／綜合報導

美軍3日成功活捉委內瑞拉總統馬杜洛，並將對方帶回美國關押、進行審判，事件發生後，白宮隨即在網路社群上貼出一張川普的照片，照片上還寫著一句粗俗的英文俚語「FAFO」，貼文一出立刻引發網友熱議。

美軍活捉馬杜洛後，白宮隨即在X、IG等平台貼出一張川普照片，並寫下No games. FAFO等語，而 FAFO其實是Fuck Around and Find Out的縮寫，No games. FAFO意思是「別耍把戲，否則後果自負」、「別搞花樣，不信邪就試試看」。

由於FAFO完整的句子中帶有粗俗的字眼，因此一般政府或主流媒體並不會將這句話寫入文章或標題中。

其他網友看了貼文後紛紛表示，「這是政治傳播的典範之作，川普的社群媒體團隊是業界最優秀的」、「馬杜洛已經知道了，其他人很快也會知道」，但也有人說「罵髒話會讓川普覺得自己很爺們嗎？不會，只會顯得幼稚愚蠢」。