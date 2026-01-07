川普：共和黨11月期中選舉必須贏　否則我會被彈劾

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日在華盛頓公開呼籲共和黨國會議員，必須全力贏下11月期中選舉，否則民主黨可能再次以彈劾為由發動攻擊。他強調，共和黨只有團結才能守住國會優勢，避免重演過去被彈劾的局面。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

川普直接對同黨同僚喊話，強調11月期中選舉的重要性。他直言，只要共和黨未能守住國會席次，民主黨就可能藉機推動彈劾程序。川普透露：「如果我們沒贏，他們肯定會找理由彈劾我。」

選戰壓力升溫 共和黨內部動向漸顯分歧

距離期中選舉只剩下幾個月，川普的政策面臨嚴峻考驗。這次選舉將決定眾議院全部席次及參議院三分之一席次走向。路透社報導，不少美國民眾因生活費用飆升而感到不滿，選情也因此緊張加劇。

雖然川普信心喊話，預期共和黨會創下「史詩級」勝利，但他也坦承，歷來總統所屬執政黨在期中選舉普遍處於劣勢。他表示，自己希望能理解選民真正的想法，也提醒黨內不能掉以輕心。

彈劾陰影未散 黨內合作現裂痕

目前眾議院共和黨人多數還是支持川普政策，包括各項支出法案。不過，隨著選舉逼近，路透社指出，部分黨員開始展現獨立立場。像是本週就可能針對川普上月否決的科羅拉多州、猶他州水利工程計畫進行表決，但能否取得三分之二多數仍是未知數。

川普任期內曾兩度被民主黨掌控的眾議院發動彈劾，包括濫用職權和妨礙國會調查，以及2021年國會暴動事件被控煽動叛亂。不過，這兩次彈劾都在參議院遭到否決，未能成立。

彈劾程序門檻高 國會席次成決勝關鍵

美國總統彈劾程序相當嚴格，需先由眾議院過半表決通過，再交由參院三分之二票數同意才算成立。眾議院共有435席，參院有100席，目前共和黨在兩院都僅以微弱優勢領先，選舉結果將影響川普政權存亡。

面對民主黨持續施壓，川普再次提醒黨內，只有團結合作、積極備戰，才能守住國會，避免重蹈過去被彈劾的覆轍。