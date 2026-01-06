五角大廈「披薩指數」突飆漲！超越委內瑞拉前夕　伊朗疑下個目標

▲美國國防部，五角大廈。（圖／路透社）

台灣時間5日中午左右，五角大廈附近的披薩店突然生意暴增，引發外界聯想到「披薩指數」再度飆高，可能與美國及以色列針對伊朗局勢升高戒備有關。這一特殊現象引發各界關注是否有重大軍事行動即將啟動。

五角大廈周邊披薩熱賣 軍事行動傳聞再起

台灣時間5日中午，美東地區仍是4日深夜，五角大廈周邊幾家披薩店客流突然暴增。不少網友發現，距離五角大廈2.3英里的Papa John披薩店，生意一口氣衝到平常的12倍半，而另一家僅1英里遠的店家也有超過3倍的成長。X知名追蹤帳號「五角大廈披薩觀測」Pentagon Pizza Watch還指出，五角大廈周邊達美樂披薩也比平時多賣了4倍，這樣的情形讓「五角大廈披薩指數」非官方備戰等級提升到4級，僅次於最高戒備。

其實，這個「披薩指數」的由來可以追溯到冷戰時代。當時傳說蘇聯特務就是靠觀察華府披薩外送，來推斷美國政府有沒有什麼大動作。歷史上，像1990年伊拉克攻打科威特、1991年波斯灣戰爭爆發前，五角大廈附近的披薩生意也都出現類似異常現象。上週，美軍突襲活捉委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）前，Papa John的生意量也暴衝7倍多，這次直接暴增到12倍半，讓不少人開始揣測是否有更重大軍事行動在醞釀。

美以針對伊朗局勢高度緊張 戒備全面升級

同一時間，美國和以色列針對伊朗的行動頻繁。就在披薩指數飆升前，國務院波斯語官方帳號在X平台貼出美國總統川普（Donald Trump）的照片，搭配紅色警告「不要和川普總統玩遊戲」，還強調他是「行動派」，警告意味濃厚。美國總統川普也在上週直接對伊朗放話，強調如果伊朗政權導致更多民眾喪生，伊朗將遭到「非常嚴厲的打擊」。

以色列方面，據《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）與i24news頻道報導，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）已經批准針對伊朗的新一輪攻擊計畫，代號「鐵拳打擊」。以色列軍方也因擔心伊朗會把火力轉向以色列，已經進入最高戒備，內塔尼亞胡還召集安全內閣部長，開了5小時馬拉松會議，討論何時動手和各戰線局勢。

伊朗國內外情勢持續升溫 各方高度緊張

伊朗國內情勢也十分緊張。全國各地已經連續8天爆發抗議，根據最新消息，至少有26個省、78個城市發生示威、罷工和學生騷亂，死亡人數目前升至20人（含19名民眾與1位安全部隊成員）。即使當局增加警力，抗議規模還是持續擴大。

軍事方面，伊朗革命衛隊也沒閒著，持續進行飛彈和空中演習，包括啟動防空系統。德黑蘭和設拉子上空還傳出爆炸閃光，顯示軍方高度戒備以備突發狀況。伊朗外交部5日則對美國和以色列提出譴責，指控兩國干涉伊朗內政，並公開煽動暴力，發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）也強調，這些言論已經違反國際規範。