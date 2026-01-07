網友超級神！千公斤膠筏苗栗被偷才報案　新竹釣友眼尖找到了

▲苗栗龍鳳漁港發生罕見漁船失竊案，許姓失主PO網，新竹熱心釣友發現下落通報，失而復得。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港驚傳罕見的膠筏失竊案！許姓男子昨（6）日上午驚見停放漁港整修、重達上千公斤的小膠筏竟不翼而飛，他PO網尋求網友協助後前往警局報案並製作筆錄，沒想到馬上就收到新竹熱心釣友通報，發現膠筏被棄置新竹縣新月沙灣草叢，許男喜出望外連夜拖回，警方已鎖定竊嫌追緝中。

許姓失主向警方說，去年3月花費80萬購買這艘二手膠筏，船長7公尺、寬2公尺、重約1.2噸，停放龍鳳漁港南側港區陸續整修，迄今尚未出海作業，昨上午前往漁港巡視時，赫然發現膠筏竟不翼而飛，覺得相當離譜，趕緊報警追查，並在網路社群發布協尋訊息，求助廣大網友。

許姓船主昨下午正在派出所製作筆錄時，突然接到1名新竹熱心釣友電話，稱在新竹新月沙灣附近草叢中，發現疑似失竊漁船，許男隨即會同警方前往查看，確認正是自己遭竊的膠筏，但船名已被塗銷，連夜將船拖回竹南。

據指出，失竊地點位於漁港偏僻處，嫌犯自新竹竊取1輛拖吊車，南下龍鳳漁港將整艘膠筏吊走，嫌犯並將船名塗掉，6日在新月沙灣附近現身，海巡人員一度發現船隻未標示船名，想要靠近攔查，但嫌犯未停下直接離去，隨後將船藏匿在偏僻草叢。

苗栗警方已鎖定特定對象，全力查緝中，也呼籲船主加強防竊措施，避免類似事件再度發生。