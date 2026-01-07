　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

替台南蘭花業者解套！　陳亭妃修法保障原核准條件進駐花卉園區

▲立法院經濟委員會審議農業相關修法，陳亭妃擔任召委，為台南蘭花業者爭取制度解套。（記者林東良翻攝）

▲立法院經濟委員會審議農業相關修法，陳亭妃擔任召委，為台南蘭花業者爭取制度解套。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立法院經濟委員會7日審議「農業科技園區設置管理條例」及「農產品市場交易法」修正草案，由立委陳亭妃擔任召委主持，陳亭妃強調，此次修法重點在於替台南後壁蘭花園區業者解決長期存在的制度卡關問題，並同步補強農產品批發市場監管機制，避免價格遭不當操縱，真正守住農民的勞動成果。

陳亭妃指出，台南後壁「花卉創新園區」目前共有68家廠商進駐，其中卻有高達40家屬自然人或獨資商號，受限於現行法規僅開放「股份有限公司」身分進駐，導致許多早已進駐、實際營運的中小型業者，反而在制度上變成「不合格」，面臨經營與權益風險。

為此，陳亭妃提出修法主張，要求法規應具「追溯效力」，讓修法前已合法進駐的業者得以比照適用，保障原本核准條件與既有權益不被一刀切犧牲。農業部長陳駿季對此表示支持，認同需正視園區實務與產業現況。

除了身分問題，陳亭妃也直指後壁蘭花產業正面臨二代接班的關鍵時刻，若法規未同步鬆綁，恐讓原始業者在繼承時遭遇制度斷層。她主張放寬花卉園區的繼承條件，讓家族接班不再因資格問題受阻，避免多年心血因法令僵化而中斷，「要讓真正辛苦耕耘的蘭花業者可以安心傳承、放心投資。」

在「農產品市場交易法」修法部分，陳亭妃則替廣大農民請命。她指出，台南是重要農產出貨地，農民卻常感嘆「台北價格喊得高，產地卻沒感覺」，顯示中間交易環節存在不當剝削空間。她要求修正第35條，針對批發市場違規操縱價格行為提高罰則，避免罰鍰淪為形式，失去實質嚇阻效果。對此，農業部也回應同意檢討並調整相關規定。

此外，面對即將登場的國際蘭花展，陳亭妃也對升格為四級單位的「花卉創新園區」寄予厚望。她提到，去年「蘭花獸」成功引發討論熱度，今年將是園區首度主導辦理，期待農業部能打造更鮮明的品牌識別，讓台南蘭花產業在國際舞台展現不一樣的代表性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

16輛偵防車到位守護治安第一線　雲林縣持續強化警政量能

屏東縣南榮國中「年輕的心」藝術公演　一開場就被圈粉

獸醫師節慶祝大會　全台數百獸醫師齊聚花蓮

年前發紅包力挺第一線　高雄加碼環保局清潔人員獎金至8000元

全國語文競賽南市奪六都第一！153組師生受獎　台語、讀者劇場大滿貫

台東縣警局陞職授階典禮　表揚同仁專業表現與資深貢獻

台東縣輔導3家茶農完成碳中和　全球首支零碳紅烏龍問世

台東縣遠距醫療完成全縣佈建　太麻里啟動皮膚科專科門診

10年3度酒駕罰近30萬　台南分署轉介張男酒癮治療盼止惡循環

海巡金馬澎分署馬祖岸巡隊新任隊長交接　守護海域安全不間斷

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

16輛偵防車到位守護治安第一線　雲林縣持續強化警政量能

屏東縣南榮國中「年輕的心」藝術公演　一開場就被圈粉

獸醫師節慶祝大會　全台數百獸醫師齊聚花蓮

年前發紅包力挺第一線　高雄加碼環保局清潔人員獎金至8000元

全國語文競賽南市奪六都第一！153組師生受獎　台語、讀者劇場大滿貫

台東縣警局陞職授階典禮　表揚同仁專業表現與資深貢獻

台東縣輔導3家茶農完成碳中和　全球首支零碳紅烏龍問世

台東縣遠距醫療完成全縣佈建　太麻里啟動皮膚科專科門診

10年3度酒駕罰近30萬　台南分署轉介張男酒癮治療盼止惡循環

海巡金馬澎分署馬祖岸巡隊新任隊長交接　守護海域安全不間斷

李在鎔掃100隻Labubu？傳聞登熱搜、股價飆　三星急澄清

黃曉明舊愛直播關濾鏡！　網抓包「牆壁在動」酸爆：住在異空間吧

16輛偵防車到位守護治安第一線　雲林縣持續強化警政量能

擠爆市府！台中伴手禮百家爭霸戰開打　老將新秀齊聚

熊霓瘦身有成「內衣全換新」 　剪30公分短髮燦笑「回頭率變高」

因盜版漫畫損失上億...日政府出招「AI偵測系統」、加速翻譯流程

四川社區群發簡訊提醒「多吃狗肉」　官方回應：只是養生建議

英文菜單貴1倍！大阪拉麵店「雙重定價」中國客氣炸　老闆喊冤

台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.6萬張

四大天王合體夢碎！　羅志祥點破關鍵「昔嘗試過」：不會有人理

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

地方熱門新聞

辛柏毅國中畢業就投身軍旅　教練盼找回他

金門大橋落海畫面曝　男子跳海失蹤

弱勢生活補助金今年加碼發放

台南市直轄加油站公會表態力挺致贈加油槍為林俊憲「加滿油」

雲林縣文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

台灣人民共產黨元旦升掛五星旗台南市府依法拆除違建設施

魚池首座小規模多機能長照場館動工

中永和人歡呼！侯友宜力推20年「黃金捷運」復活直達大巨蛋、5線轉乘　預計年中提報中央

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：亞洲唯一就在這

楊梅、復興橙燈低溫特報　市府啟動寒害應變機制

嘉義市6千元振興金發放　警局長宣導防詐

鑫興鋁業捐400萬救護車助台南救護升級企業善行守護市民生命

10年3度酒駕罰近30萬台南分署轉介張男酒癮治療盼止惡循環

黃瓊慧批討論大巨蛋是瘋了　桃市府反擊

更多熱門

相關新聞

江少慶加盟大加分　胡智爲：大補強

江少慶加盟大加分　胡智爲：大補強

統一獅透過FA補償補進江少慶，為本土投手戰力注入強心針，同為投手的胡智爲也直言，這筆補強對球隊而言是「大加分」。胡智爲表示，江少慶不僅能提升先發輪值厚度，也能讓年輕投手學習與效法。

鑫興鋁業捐400萬救護車助台南救護升級企業善行守護市民生命

鑫興鋁業捐400萬救護車助台南救護升級企業善行守護市民生命

台南庇護過年市府推金馬年節禮盒用消費支持幸福就業

台南庇護過年市府推金馬年節禮盒用消費支持幸福就業

公路局擬開放僑外生開大客車　起薪5萬「須通過進階華語測驗」

公路局擬開放僑外生開大客車　起薪5萬「須通過進階華語測驗」

熊熊陪你從早玩到晚！和逸台南西門館打造親子寒假療癒假期

熊熊陪你從早玩到晚！和逸台南西門館打造親子寒假療癒假期

關鍵字：

台南蘭花解套陳亭妃修法花卉園區

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面