替台南蘭花業者解套！　陳亭妃修法保障原核准條件進駐花卉園區

▲立法院經濟委員會審議農業相關修法，陳亭妃擔任召委，為台南蘭花業者爭取制度解套。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立法院經濟委員會7日審議「農業科技園區設置管理條例」及「農產品市場交易法」修正草案，由立委陳亭妃擔任召委主持，陳亭妃強調，此次修法重點在於替台南後壁蘭花園區業者解決長期存在的制度卡關問題，並同步補強農產品批發市場監管機制，避免價格遭不當操縱，真正守住農民的勞動成果。

陳亭妃指出，台南後壁「花卉創新園區」目前共有68家廠商進駐，其中卻有高達40家屬自然人或獨資商號，受限於現行法規僅開放「股份有限公司」身分進駐，導致許多早已進駐、實際營運的中小型業者，反而在制度上變成「不合格」，面臨經營與權益風險。

為此，陳亭妃提出修法主張，要求法規應具「追溯效力」，讓修法前已合法進駐的業者得以比照適用，保障原本核准條件與既有權益不被一刀切犧牲。農業部長陳駿季對此表示支持，認同需正視園區實務與產業現況。

除了身分問題，陳亭妃也直指後壁蘭花產業正面臨二代接班的關鍵時刻，若法規未同步鬆綁，恐讓原始業者在繼承時遭遇制度斷層。她主張放寬花卉園區的繼承條件，讓家族接班不再因資格問題受阻，避免多年心血因法令僵化而中斷，「要讓真正辛苦耕耘的蘭花業者可以安心傳承、放心投資。」

在「農產品市場交易法」修法部分，陳亭妃則替廣大農民請命。她指出，台南是重要農產出貨地，農民卻常感嘆「台北價格喊得高，產地卻沒感覺」，顯示中間交易環節存在不當剝削空間。她要求修正第35條，針對批發市場違規操縱價格行為提高罰則，避免罰鍰淪為形式，失去實質嚇阻效果。對此，農業部也回應同意檢討並調整相關規定。

此外，面對即將登場的國際蘭花展，陳亭妃也對升格為四級單位的「花卉創新園區」寄予厚望。她提到，去年「蘭花獸」成功引發討論熱度，今年將是園區首度主導辦理，期待農業部能打造更鮮明的品牌識別，讓台南蘭花產業在國際舞台展現不一樣的代表性。