屏東嬤急得團團轉　內埔警20分鐘找回「失蹤」機車

▲內埔警方幫溫姓婦人找到機車。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉70歲溫姓婦人騎機車外出後遍尋不著車輛，誤以為遭竊，焦急撥打110求助。內埔警方獲報到場先行安撫，並耐心詢問行車動線，研判可能是忘記停車位置，隨即沿途巡查，約20分鐘後在300公尺外順利尋獲機車，讓老婦人鬆口氣、連聲道謝。

內埔警分局萬巒所警員林俞均，日前下午2點多接獲110通報，在泗溝村永全路段有人車輛失竊，請警方到場處置。林員到場後查知，有一名年逾七旬，家住萬巒鄉萬全村的溫姓老婦人，來回徘徊，神色焦急不安，並慌張地向員警說，她的機車被偷了。

警方第一時間先安撫其緊張情緒，並詢問她下午的騎車路線，經林員研判有可能是阿嬤忘記停車位置。於是林員沿著阿嬤所提供的行車動線巡查一遍，約20分鐘之後在距離300公尺外的永全路段(附近道路名稱均為永全路)順利尋獲該部機車，林員熱民幫忙找回車輛，讓她非常感激。

內埔警分局長江世宏表示，民眾騎車外出時，若將車輛停放在不熟悉的路段，可記下附近明顯地標，或以手機拍照留存，避免忘記停車地點；民眾遇有緊急困難需要幫助時，請撥打110或直接向鄰近的派出所求助，員警會提供適當的協助。