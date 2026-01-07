　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東嬤急得團團轉　內埔警20分鐘找回「失蹤」機車

▲內埔警方幫溫姓婦人找到機車。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警方幫溫姓婦人找到機車。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉70歲溫姓婦人騎機車外出後遍尋不著車輛，誤以為遭竊，焦急撥打110求助。內埔警方獲報到場先行安撫，並耐心詢問行車動線，研判可能是忘記停車位置，隨即沿途巡查，約20分鐘後在300公尺外順利尋獲機車，讓老婦人鬆口氣、連聲道謝。

內埔警分局萬巒所警員林俞均，日前下午2點多接獲110通報，在泗溝村永全路段有人車輛失竊，請警方到場處置。林員到場後查知，有一名年逾七旬，家住萬巒鄉萬全村的溫姓老婦人，來回徘徊，神色焦急不安，並慌張地向員警說，她的機車被偷了。

警方第一時間先安撫其緊張情緒，並詢問她下午的騎車路線，經林員研判有可能是阿嬤忘記停車位置。於是林員沿著阿嬤所提供的行車動線巡查一遍，約20分鐘之後在距離300公尺外的永全路段(附近道路名稱均為永全路)順利尋獲該部機車，林員熱民幫忙找回車輛，讓她非常感激。

內埔警分局長江世宏表示，民眾騎車外出時，若將車輛停放在不熟悉的路段，可記下附近明顯地標，或以手機拍照留存，避免忘記停車地點；民眾遇有緊急困難需要幫助時，請撥打110或直接向鄰近的派出所求助，員警會提供適當的協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
急凍探6℃　最冷時刻還沒到
快訊／國1死亡車禍！　女駕駛搶救無效亡
快訊／飛官辛柏毅失聯14hrs！　母拄拐杖現身
快訊／回收32元電鍋送拾荒婦　檢方、清潔員不上訴...判刑確
《驚聲尖笑》女星離奇亡！　身體驚見外傷
30歲OL沒運動「只改變早餐」瘦5kg！醫驚：脂肪肝全消失了
羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美　她粉絲1年狂掉1.3
冷到沒完沒了　回溫時間曝
大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東嬤急得團團轉　內埔警20分鐘找回「失蹤」機車

魚池首座小規模多機能長照場館動工　有需求長輩每月最多可過夜15天

辛柏毅國中畢業就投身軍旅　田徑教練：祈求平安找回他

台南市直轄加油站公會表態力挺　致贈加油槍為林俊憲「加滿油」

金門大橋落海畫面曝　蔡姓男子跳海失蹤　警消海巡聯合搜救

十二年課綱融入教案　新北推動校園食農教育資源

備戰汛期！新北水利啟動84座抽水站　1.5萬項設備大保養

獸醫師節致敬！新北動保表揚6特約獸醫　守護畜牧防疫最前線

SBL余祥平回饋母校指導籃球　銘傳國中打造職籃等級主場

金崙警走進文健站宣導防詐與交安　協助長者提升自我保護意識

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

馬杜洛穿囚衣拒認4大指控　當庭喊清白：我還是總統！

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

屏東嬤急得團團轉　內埔警20分鐘找回「失蹤」機車

魚池首座小規模多機能長照場館動工　有需求長輩每月最多可過夜15天

辛柏毅國中畢業就投身軍旅　田徑教練：祈求平安找回他

台南市直轄加油站公會表態力挺　致贈加油槍為林俊憲「加滿油」

金門大橋落海畫面曝　蔡姓男子跳海失蹤　警消海巡聯合搜救

十二年課綱融入教案　新北推動校園食農教育資源

備戰汛期！新北水利啟動84座抽水站　1.5萬項設備大保養

獸醫師節致敬！新北動保表揚6特約獸醫　守護畜牧防疫最前線

SBL余祥平回饋母校指導籃球　銘傳國中打造職籃等級主場

金崙警走進文健站宣導防詐與交安　協助長者提升自我保護意識

木村光希的兔子拖鞋又暖又可愛　愛犬全員黏上

親人過世彰化男獨扛62萬喪葬費　唯一繼承人裝沒事...挨告結果曝

F-16戰機花蓮外海失聯　民進黨南投縣長提名記者會確定延期

快訊／國1北上361k追撞！女駕駛追撞水泥車再撞護欄　搶救無效亡

快訊／飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

快訊／回收32元電鍋送拾荒婦　檢方、清潔員不上訴...一審判刑確定

屏東嬤急得團團轉　內埔警20分鐘找回「失蹤」機車

《驚聲尖笑》女星家中離奇死亡！「身體驚見外傷」　死前失聯多日

台積電跌40元至1665　台股跌164點後收斂逾百點

「TOYOTA預告1月新車」有大驚喜！全新2.0升渦輪量產車即將問世

【雙向奔赴的愛情】女友準備跨年夜驚喜求婚...沒想到他也準備好了❤

地方熱門新聞

辛柏毅國中畢業就投身軍旅　教練盼找回他

金門大橋落海畫面曝　男子跳海失蹤

台南市直轄加油站公會表態力挺致贈加油槍為林俊憲「加滿油」

弱勢生活補助金今年加碼發放

台灣人民共產黨元旦升掛五星旗台南市府依法拆除違建設施

魚池首座小規模多機能長照場館動工

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：亞洲唯一就在這

楊梅、復興橙燈低溫特報　市府啟動寒害應變機制

中永和人歡呼！侯友宜力推20年「黃金捷運」復活直達大巨蛋、5線轉乘　預計年中提報中央

雲林縣文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

黃瓊慧批討論大巨蛋是瘋了　桃市府反擊

嘉義市6千元振興金發放　警局長宣導防詐

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場全力衝刺民進黨初選

道安成果獲交通部雙肯定台南勇奪全國第一與創新貢獻獎

更多熱門

相關新聞

恆春半島NbS治理見效　走進溪流看見改變

恆春半島NbS治理見效　走進溪流看見改變

為推動國土生態綠網與因應氣候變遷，林業及自然保育署屏東分署於1月5日在車城鄉保力林場舉辦「恆春半島流域平台交流會議」，邀集中央、地方機關、學界、NGO及社區代表，共同檢視四大流域導入 NbS（以自然為本的解決方案）治理成果。透過跨部門協作，將防洪安全、棲地修復與生物多樣性納入工程規劃，並以實地走讀方式，讓參與者親眼見證溪流生態逐步復甦的改變。

迷途山羊被送派出所　屏警化身動物守護天使

迷途山羊被送派出所　屏警化身動物守護天使

東港警推動「屏安同行」護用路人

東港警推動「屏安同行」護用路人

東沙島海域漁船失去動力　雲林艦馳援拖回

東沙島海域漁船失去動力　雲林艦馳援拖回

屏東女騎士衝進土地公廟　左小腿遭歪斜廟體夾困亡

屏東女騎士衝進土地公廟　左小腿遭歪斜廟體夾困亡

關鍵字：

屏東機車失蹤內埔警分局老婦協助忘記停車

讀者迴響

熱門新聞

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

空腹喝「高糖飲品」罹癌機率增　醫：正慢慢腐蝕大腸！

失聯飛官剛蜜月歸建2天！與上士妻服役花蓮基地

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

飛官辛柏毅失聯　親友不敢讓阿嬤知情

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面