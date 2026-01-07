　
地方 地方焦點

花蓮縣府獲6千萬獎勵金　公益彩券盈餘運用獲中央「特優」肯定

▲▼花蓮縣善用公益彩券盈餘經費，在推動多項貼近民眾需求之社會福利方案，也深獲民眾肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣善用公益彩券盈餘經費，在推動多項貼近民眾需求之社會福利方案，也深獲民眾肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

衛生福利部114年針對各縣市政府公益彩券盈餘經費運用情形進行年度考核評比，花蓮縣政府榮獲「特優」佳績，並獲得衛福部核撥新台幣6千萬元獎勵金。縣府表示，相關獎勵經費將全數納入本縣公益彩券盈餘基金挹注於本縣各項社會福利服務，持續提升在地弱勢族群照顧量能。

▲▼花蓮縣善用公益彩券盈餘經費，在推動多項貼近民眾需求之社會福利方案，也深獲民眾肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府社會處說明，衛福部每年依各縣市公益彩券盈餘管理與實際運用成效進行考核，並依成績分為5個級距，95分以上即列為「特優」。本縣此次考核成績表現優異，獲評為特優等級，展現縣府長期深耕社會福利政策及落實公彩資源有效運用的成果。

▲▼花蓮縣善用公益彩券盈餘經費，在推動多項貼近民眾需求之社會福利方案，也深獲民眾肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

社會處進一步表示，近年花蓮縣善用公益彩券盈餘經費，推動多項貼近民眾需求之社會福利方案，涵蓋老人照顧、身心障礙者支持、兒少與家庭服務扶助及遊民關懷服務等面向，包括低（中低）收入戶脫貧支持計畫、多元照顧者支持服務、公共托育資源建置、兒少保護及家庭支持服務，以及社區關懷據點等，建構多元且具連續性的社會安全網。

▲▼花蓮縣善用公益彩券盈餘經費，在推動多項貼近民眾需求之社會福利方案，也深獲民眾肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

近年來，縣府持續擴充托育資源與親職支持服務，目前全縣已設置4處公共托育機構，收托68名幼兒，並有約340名居家式托育人員（保母），有效減輕家長育兒負擔。此外，縣府亦積極布建托育資源中心，提供親子共玩空間、育兒與親職講座、親子活動、幼兒照顧諮詢及社區宣導等服務，全年服務人次持續成長，深獲民眾肯定。

花蓮縣政府強調，未來將持續秉持「專款專用」原則，妥善運用公益彩券盈餘及獎勵經費，精進各項社會福利措施，打造更完善的照顧體系，讓資源發揮最大效益。
 

01/05 全台詐欺最新數據

失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了

相關新聞

阻詐100萬成功　警、行員各獲獎金5千元　

阻詐100萬成功　警、行員各獲獎金5千元　

里港一名藍姓婦人疑遭詐騙集團鎖定，前往農會準備提領100萬元投資「網友」推薦的股票。農會行員察覺異常立即通報里港警方，警方到場後，憑經驗判斷是典型假交友投資詐騙，當場勸阻並成功阻止婦人提款，避免鉅額損失。警方指出將依獎勵規定，為員警與行員申請各5,000元獎勵金，並提醒民眾務必提高警覺避免落入詐騙陷阱。

南投消防奪全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽特優

南投消防奪全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽特優

台東兩處公廁奪全國特優　環境升級成果亮眼出色

台東兩處公廁奪全國特優　環境升級成果亮眼出色

台南市家庭教育表揚登場！4校奪特優、22組學生創作脫穎而出

台南市家庭教育表揚登場！4校奪特優、22組學生創作脫穎而出

賽前集訓演練獲成果　語文競賽花蓮奪19項特優

賽前集訓演練獲成果　語文競賽花蓮奪19項特優

