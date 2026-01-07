　
社會 社會焦點 保障人權

高價台灣蚵仔竟是越南貨！知名食材店也被騙　海鮮盤商慘了

▲嘉義優質鮮蚵宅配到家。（圖／嘉義縣政府提供）

▲奸商把越南蚵仔當成台灣蚵仔賣。（示意圖，非當事案件／ETtoday資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名高姓海鮮盤商涉嫌將低價的越南蚵仔，冒充成高價的台灣蚵仔，賣給某家知名高檔食材專賣店，店家在不知情的情況下，又賣給消費者，沒想到食藥署人員上門稽查時發現「怪怪的」，一驗果然發現是境外蚵仔，將高姓盤商約談後，盤商才坦承是越南蚵仔，全案也依法移送，法院審理後，依違反食安法判高姓盤商徒刑4月。

判決指出，這家專賣帝王蟹、日本和牛的高檔食材行於2024年10月至12月間，以每包60、70元價格，向前鎮漁港高姓女盤商進貨「台產牡蠣」，隨即在包裝上貼上「台灣本產」、「東石去殼蚵」、「產地：嘉義東石」等標籤，上架販售給不知情消費者。

食藥署分別於同年10月14日及12月23日兩度派員暗訪，買回共5包牡蠣送驗，經農業部水產試驗所鑑定後，確認全數為「境外牡蠣」，全案隨即報請高雄地檢署偵辦。

食材行急喊冤，強調進貨時明確要求的是「台產牡蠣」，並非越南貨，且兩者外觀幾乎無法分辨，自己也是受害者，檢方進一步追查，傳喚供貨的高姓女盤商到案，她才坦承「拿越南牡蠣當台產賣」，而不法獲利約6萬7940元。

高雄地院審理時，高女坦承犯行，法官認為她販售數量尚非龐大、所得亦非鉅額，與大型食品工廠大規模牟利仍有差距，認定情節輕微，依法減刑後，依違反食安法判處4個月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

541 2 9483 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

