熊熊陪你從早玩到晚！　和逸台南西門館打造親子寒假療癒假期

▲迎接寒假與春節連假，和逸飯店‧台南西門館推出《熊熊遇見你》主題住房與餐飲活動，打造療癒親子假期。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接即將到來的寒假與9天春節連假，和逸飯店‧台南西門館鎖定親子旅客最愛的《熊熊遇見你》，推出一系列主題住宿、餐飲與館內互動活動，從入住、用餐到玩樂一次包辦，打造專屬孩子與家長的療癒假期。

和逸台南西門館指出，館內 Cozzi KITCHÉN 餐廳即日起全新推出「熊熊晨光早餐」主題套餐，將卡通角色融入晨間餐桌，讓旅程從早晨就充滿驚喜與童趣；同時延續熱賣的「卡通森友會 冒險趣」一泊二食住房專案，入住即可享用熊熊主題午茶套餐，讓親子從早到晚都沉浸在熊熊陪伴的歡樂時光。

飯店也同步規劃房客限定的「熊熊找字大冒險」活動，以英文找字遊戲為主軸，引導孩子在遊戲中認識英文單字與台南在地特色關鍵字，完成闖關還能享《熊熊遇見你》周邊商品85折優惠，讓玩樂也能兼顧學習。

鎖定寒假平日出遊族群，和逸飯店‧台南西門館推出「早安！熊熊早餐食光」住房專案，平日週一至週三入住，舒適客房每晚3600元起，專案包含「熊熊晨光早餐」雙人主題套餐，讓親子旅客一早就感受到滿滿驚喜。

Cozzi KITCHÉN 主廚以《熊熊遇見你》卡通角色延伸設計餐點，包含熊掌造型鬆餅、厚切雞肉搭配多樣蔬果、熊熊小漢堡與熊熊造型飯糰，另附南瓜濃湯、雙色芝麻優格與果汁飲品，份量十足且營養均衡。飯店也加碼推出拍照打卡活動，與熊熊早餐合影並上傳 FB 或 IG、標記官方粉絲團與指定 Hashtag，即可獲得《熊熊遇見你》3吋玩偶吊飾一只。

此外，深受親子旅客喜愛的「卡通森友會 冒險趣」一泊二食住房專案，因反應熱烈，確定延長銷售至2026年3月31日，雙人入住3760元起，並加贈「熊熊愛吃in台南 森林系套餐」，內含熊熊主題鹹食、甜點與主題飲品，打造不同於早餐形式的療癒午後輕食時光。

7日起至6月30日，和逸台南西門館推出房客專屬「熊熊找字大冒險」闖關活動，入住旅客皆可免費參加。活動結合英文找字與角色互動，邀請親子一起找出《熊熊遇見你》三位主角名字，並探索隱藏其中的台南在地關鍵字，完成任務即可享周邊商品85折優惠。

除互動遊戲外，飯店亦設有500坪戶外奇趣操場與室內卡通頻道主題遊樂設施，讓孩子盡情放電，大人也能在舒適環境中放慢腳步。寒假期間，不妨跟著熊熊一起探索飯店每個角落，留下滿滿笑聲與回憶。