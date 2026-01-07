　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

熊熊陪你從早玩到晚！　和逸台南西門館打造親子寒假療癒假期

▲迎接寒假與春節連假，和逸飯店‧台南西門館推出《熊熊遇見你》主題住房與餐飲活動，打造療癒親子假期。（記者林東良翻攝，下同）

▲迎接寒假與春節連假，和逸飯店‧台南西門館推出《熊熊遇見你》主題住房與餐飲活動，打造療癒親子假期。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接即將到來的寒假與9天春節連假，和逸飯店‧台南西門館鎖定親子旅客最愛的《熊熊遇見你》，推出一系列主題住宿、餐飲與館內互動活動，從入住、用餐到玩樂一次包辦，打造專屬孩子與家長的療癒假期。

▲迎接寒假與春節連假，和逸飯店‧台南西門館推出《熊熊遇見你》主題住房與餐飲活動，打造療癒親子假期。（記者林東良翻攝，下同）

和逸台南西門館指出，館內 Cozzi KITCHÉN 餐廳即日起全新推出「熊熊晨光早餐」主題套餐，將卡通角色融入晨間餐桌，讓旅程從早晨就充滿驚喜與童趣；同時延續熱賣的「卡通森友會 冒險趣」一泊二食住房專案，入住即可享用熊熊主題午茶套餐，讓親子從早到晚都沉浸在熊熊陪伴的歡樂時光。

▲迎接寒假與春節連假，和逸飯店‧台南西門館推出《熊熊遇見你》主題住房與餐飲活動，打造療癒親子假期。（記者林東良翻攝，下同）

飯店也同步規劃房客限定的「熊熊找字大冒險」活動，以英文找字遊戲為主軸，引導孩子在遊戲中認識英文單字與台南在地特色關鍵字，完成闖關還能享《熊熊遇見你》周邊商品85折優惠，讓玩樂也能兼顧學習。

鎖定寒假平日出遊族群，和逸飯店‧台南西門館推出「早安！熊熊早餐食光」住房專案，平日週一至週三入住，舒適客房每晚3600元起，專案包含「熊熊晨光早餐」雙人主題套餐，讓親子旅客一早就感受到滿滿驚喜。

▲迎接寒假與春節連假，和逸飯店‧台南西門館推出《熊熊遇見你》主題住房與餐飲活動，打造療癒親子假期。（記者林東良翻攝，下同）

Cozzi KITCHÉN 主廚以《熊熊遇見你》卡通角色延伸設計餐點，包含熊掌造型鬆餅、厚切雞肉搭配多樣蔬果、熊熊小漢堡與熊熊造型飯糰，另附南瓜濃湯、雙色芝麻優格與果汁飲品，份量十足且營養均衡。飯店也加碼推出拍照打卡活動，與熊熊早餐合影並上傳 FB 或 IG、標記官方粉絲團與指定 Hashtag，即可獲得《熊熊遇見你》3吋玩偶吊飾一只。

此外，深受親子旅客喜愛的「卡通森友會 冒險趣」一泊二食住房專案，因反應熱烈，確定延長銷售至2026年3月31日，雙人入住3760元起，並加贈「熊熊愛吃in台南 森林系套餐」，內含熊熊主題鹹食、甜點與主題飲品，打造不同於早餐形式的療癒午後輕食時光。

▲迎接寒假與春節連假，和逸飯店‧台南西門館推出《熊熊遇見你》主題住房與餐飲活動，打造療癒親子假期。（記者林東良翻攝，下同）

7日起至6月30日，和逸台南西門館推出房客專屬「熊熊找字大冒險」闖關活動，入住旅客皆可免費參加。活動結合英文找字與角色互動，邀請親子一起找出《熊熊遇見你》三位主角名字，並探索隱藏其中的台南在地關鍵字，完成任務即可享周邊商品85折優惠。

▲迎接寒假與春節連假，和逸飯店‧台南西門館推出《熊熊遇見你》主題住房與餐飲活動，打造療癒親子假期。（記者林東良翻攝，下同）

除互動遊戲外，飯店亦設有500坪戶外奇趣操場與室內卡通頻道主題遊樂設施，讓孩子盡情放電，大人也能在舒適環境中放慢腳步。寒假期間，不妨跟著熊熊一起探索飯店每個角落，留下滿滿笑聲與回憶。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了
結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出　一票人驚：超

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東縣南榮國中「年輕的心」藝術公演　一開場就被圈粉

獸醫師節慶祝大會　全台數百獸醫師齊聚花蓮

年前發紅包力挺第一線　高雄加碼環保局清潔人員獎金至8000元

全國語文競賽南市奪六都第一！153組師生受獎　台語、讀者劇場大滿貫

台東縣警局陞職授階典禮　表揚同仁專業表現與資深貢獻

台東縣輔導3家茶農完成碳中和　全球首支零碳紅烏龍問世

台東縣遠距醫療完成全縣佈建　太麻里啟動皮膚科專科門診

10年3度酒駕罰近30萬　台南分署轉介張男酒癮治療盼止惡循環

海巡金馬澎分署馬祖岸巡隊新任隊長交接　守護海域安全不間斷

勞動新制上路！每月最低工資29500　另3項增修雇主勿違法

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

屏東縣南榮國中「年輕的心」藝術公演　一開場就被圈粉

獸醫師節慶祝大會　全台數百獸醫師齊聚花蓮

年前發紅包力挺第一線　高雄加碼環保局清潔人員獎金至8000元

全國語文競賽南市奪六都第一！153組師生受獎　台語、讀者劇場大滿貫

台東縣警局陞職授階典禮　表揚同仁專業表現與資深貢獻

台東縣輔導3家茶農完成碳中和　全球首支零碳紅烏龍問世

台東縣遠距醫療完成全縣佈建　太麻里啟動皮膚科專科門診

10年3度酒駕罰近30萬　台南分署轉介張男酒癮治療盼止惡循環

海巡金馬澎分署馬祖岸巡隊新任隊長交接　守護海域安全不間斷

勞動新制上路！每月最低工資29500　另3項增修雇主勿違法

因盜版漫畫損失上億...日政府出招「AI偵測系統」、加速翻譯流程

四川社區群發簡訊提醒「多吃狗肉」　官方回應：只是養生建議

英文菜單貴1倍！大阪拉麵店「雙重定價」中國客氣炸　老闆喊冤

台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.6萬張

四大天王合體夢碎！　羅志祥點破關鍵「昔嘗試過」：不會有人理

聯邦快遞台灣總部全新升級　強化台灣在拓展亞洲區域網絡中的角色

記憶體廠旺宏連4根漲停　獲利提前開獎「單月轉虧為盈」

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

「小英男孩」鄭亦麟涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回確定

胡椒廚房首間餐廳型門市明天開幕　牛肉飯買1送1

【給我記住】河智媛見粉絲找禹洙漢互動...一臉尷尬無言了XD

地方熱門新聞

辛柏毅國中畢業就投身軍旅　教練盼找回他

金門大橋落海畫面曝　男子跳海失蹤

弱勢生活補助金今年加碼發放

台南市直轄加油站公會表態力挺致贈加油槍為林俊憲「加滿油」

雲林縣文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

台灣人民共產黨元旦升掛五星旗台南市府依法拆除違建設施

魚池首座小規模多機能長照場館動工

中永和人歡呼！侯友宜力推20年「黃金捷運」復活直達大巨蛋、5線轉乘　預計年中提報中央

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：亞洲唯一就在這

楊梅、復興橙燈低溫特報　市府啟動寒害應變機制

嘉義市6千元振興金發放　警局長宣導防詐

鑫興鋁業捐400萬救護車助台南救護升級企業善行守護市民生命

10年3度酒駕罰近30萬台南分署轉介張男酒癮治療盼止惡循環

黃瓊慧批討論大巨蛋是瘋了　桃市府反擊

更多熱門

相關新聞

4年砸22億台南啟動「生生有平板、校校智慧學」新階段

4年砸22億台南啟動「生生有平板、校校智慧學」新階段

台南市推動「生生有平板、校校智慧學」政策邁入新階段。教育局6日在市政會議進行專案報告指出，自2026年起，市府將啟動為期4年的全面升級計畫，總經費達22億元，持續強化校園數位學習環境，讓AI與數位科技真正成為孩子日常學習的一部分，而不是停留在口號。

台南市直轄加油站公會表態力挺致贈加油槍為林俊憲「加滿油」

台南市直轄加油站公會表態力挺致贈加油槍為林俊憲「加滿油」

「跟妳爸說我性侵妳！」台南男大生追不到女同學暴走

「跟妳爸說我性侵妳！」台南男大生追不到女同學暴走

道安成果獲交通部雙肯定台南勇奪全國第一與創新貢獻獎

道安成果獲交通部雙肯定台南勇奪全國第一與創新貢獻獎

無人機落水不再沉沒南消攜手金屬中心研發浮力裝置

無人機落水不再沉沒南消攜手金屬中心研發浮力裝置

關鍵字：

和逸台南西門館寒假療癒假期

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面