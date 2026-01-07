　
    • 　
>
地方 地方焦點

競選車隊掃街南科區　林俊憲喊話從南科帶動台南持續進步

▲林俊憲競選車隊行經新市大營，在大營靈昭宮參拜祈福，為初選最後衝刺期集氣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

記者林東良／台南報導

繼首場下營車隊大會師後，林俊憲台南團結車隊持續深入各區掃街，展現基層動能與地方凝聚力，車隊7日行經新市大營一帶，大台南市長參選人林俊憲在大營靈昭宮主委朱騏翰陪同下上香祈福，主委並致贈象徵好彩頭的吉祥物，為初選最後關鍵衝刺期注入滿滿正能量。

車隊隨後行經善化、新市、安定等區域，沿途不少鄉親揮手加油、熱情回應。林俊憲也把握機會向支持者喊話，呼籲在最後關鍵時刻站出來，用行動展現團結力量，「讓台南繼續走在對的路上」。

▲林俊憲競選車隊行經新市大營，在大營靈昭宮參拜祈福，為初選最後衝刺期集氣。（記者林東良翻攝，下同）

此次車掃行程，除郭國文立委服務團隊、林宜瑾立委服務團隊到場聲援外，多位台南市議員也現身力挺，包括林志展副議長、沈家鳳、陳秋宏、余柷青、李文俊、黃肇輝、周嘉韋、李宗霖、蔡筱薇、林依婷、郭鴻儀等議員，展現市議會不分派系、團結一致，全力支持的態勢。

法醫高大成也再度南下陪同林俊憲車隊掃街。高大成表示，自己畢業於善化高中，對這片土地懷有深厚情感，身為醫師，他在詳讀林俊憲政見後深感認同，特別是「老人免費施打帶狀疱疹（皮蛇）疫苗」及「孕婦免費施打RSV疫苗」等政策主張，讓他感受到林俊憲是真正理解民眾需求、重視公共衛生，同時兼具親民與專業的政治人物。

▲林俊憲競選車隊行經新市大營，在大營靈昭宮參拜祈福，為初選最後衝刺期集氣。（記者林東良翻攝，下同）

林俊憲指出，「大營」台語諧音象徵「大贏」，選擇到大營靈昭宮參拜，就是期盼台南能夠大贏。他也回顧，新市大營旁的台南科學園區，是當年民進黨籍前台南縣長陳唐山首度執政時成功爭取的重要建設，後續再由賴清德推動台積電等科技大廠進駐，不僅創造大量就業機會，也帶動人口回流，讓南科成為今日台南進步的重要引擎。

林俊憲進一步表示，近期多位綠營重量級人士公開力挺，包括前台南縣長陳唐山、前行政院長蘇貞昌、立法委員蔡其昌等人，內參民調支持度也持續成長，在純綠營支持度中維持領先。距離民調初選投票僅剩不到一週，團隊將持續以最踏實的方式走入地方，爭取更多市民認同。

▲林俊憲競選車隊行經新市大營，在大營靈昭宮參拜祈福，為初選最後衝刺期集氣。（記者林東良翻攝，下同）

林俊憲強調，台南是民主聖地，也是總統賴清德的重要本命區，唯有以團結為前提、以政策為核心，才能守住台南。他承諾，未來將努力回應基層對改革與延續進步路線的期待，重新凝聚市民對民進黨執政的最大信任。

台南市直轄加油站公會6日公開表態力挺大台南市長參選人林俊憲，並致贈象徵「加油打氣」的加油槍，寓意為城市發展持續注入能量，期盼林俊憲未來能為台南產業發展、城市建設與民生經濟「加滿油、向前衝」。

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

