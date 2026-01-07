F-16被令停飛！來台28年「累積10架墜毀」　失事史全整理

▲F-16飛官辛柏毅疑跳傘逃生，下落不明。（非當事人圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

空軍花蓮基地一架F-16V戰機昨（6）日疑似在豐濱外海失事，29歲飛官辛柏毅上尉跳傘失聯，持續搜救中。回顧F-16來台28年，已累計10起嚴重失事意外。

疑似機械故障誘發迷向

[廣告]請繼續往下閱讀...

空軍花蓮基地一架機號6700的F-16V戰機，昨日執行夜間訓練任務時，傳出模組化任務電腦（MMC）訊號疑似發生異常，導致飛官辛柏毅上尉在操作中產生「空間迷向」錯覺，隨後緊急跳傘逃生，目前軍方仍全力搜救失聯官兵。

F-16在台服役近30年 累積10架失事

中華民國於1992年向美國採購150架F-16戰機，整個採購案由美國空軍部主辦，承製包商為洛克希德．馬丁公司。1997年4月14日，首批2架編號6609、6610的F-16戰機自美返台，配屬嘉義空軍基地，象徵F-16正式加入國軍戰力序列，至今已服役將近30年。

▲海巡署全力救援。（圖／海巡署）

1998年3月20日｜馬公外海失聯事故

空軍嘉義基地一架編號6828的F-16雙座戰鬥機，當天執行例行飛行訓練任務時，於澎湖馬公外海與戰管中心突然失去聯繫。機上飛官為溫進嵩與章嘉成，兩人至今仍下落不明，成為F-16在台服役後首起重大失聯事件。

1998年3月20日｜馬公外海失聯事故

空軍嘉義聯隊駐防花蓮基地的一架F-16雙座戰鬥機（編號6813），於台東空域執行例行任務期間，因不明原因墜毀於台東縣太麻里鄉山區。機上飛官張嘉鯤與戴維康雙雙罹難。

1999年6月1日｜綠島外海夜航失聯

嘉義聯隊駐防花蓮基地，由許君威少校駕駛、機號6638的F-16A單座戰機，於夜間飛航訓練期間，在綠島西南方約22浬海域失去聯繫。搜救行動隨即展開，但許君威至今仍未尋獲。

1999年8月18日｜訓練飛行機械故障

空軍嘉義基地一架F-16單座戰鬥機在執行訓練飛行時，疑似發生機械故障，飛行員林更生緊急跳傘逃生，後送醫救治並無生命危險，戰機則墜毀。

2008年3月4日｜花蓮夜訓墜海

空軍401聯隊少校飛行官丁世寶，駕駛F-16單座戰機於花蓮地區執行例行夜間訓練任務時，戰機失事墜入海中。搜救行動未能尋獲人員，丁世寶宣告失蹤。

2013年5月15日｜嘉義西南外海墜機

嘉義基地第455聯隊一架F-16單座戰機（編號KE-450），在嘉義西南外海執行學員換訓訓練時，因機件故障失事墜毀。飛官吳彥霆成功跳傘，並平安獲救。

2018年6月4日｜北部空域撞山事故

花蓮基地一架機號6685的F-16單座戰機，由吳彥霆少校駕駛，在北部空域執行演訓任務期間不幸撞山，飛官殉職，震撼軍方與社會各界。

2020年11月17日｜花蓮外海夜航失蹤

編號6672的F-16A戰機於晚間6時5分自花蓮基地起飛，執行夜間飛航訓練，約12分鐘後雷達光點於花蓮機場東北方9浬處消失。駕駛員為空軍第26作戰隊隊長蔣正志上校，搜救未果，後於2021年5月追晉為空軍少將。

2022年1月11日｜升級型F-16V首起墜機

編號6550的F-16AM（升級型F-16V）戰機，於下午2時55分自嘉義基地起飛執行例行訓練，3時26分於嘉義水溪靶場周邊雷達光點消失，失事地點位於北港溪出海口一帶，飛官陳奕殉職，成為空軍F-16V升級後首起墜機事故。

▲江義誠說明，飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯意外。（圖／記者呂佳賢攝）

F-16有四大殺手

空軍今（7）日召開記者會說明，F-16有四大殺手，空中相撞、空間迷向、大G昏迷、操控下撞地，夜航最容易發生的事，空間迷向、操控下撞地，昨天晚上辛柏毅已經知道空間迷向也報出來了，同時檢查高度表已經下調，飛行員最後一道關卡就是彈射跳傘，辛柏毅有保持飛機操作，把情況報出來，盡可能迅速落地，所以該做的已經都做了。

空軍司令部督察長江義誠少將指出，迄今已派遣空中13批13架次及海上艦艇11艘次，正集中兵力加強搜索，而第二作戰區亦派遣計119員至海岸實施搜索，而空軍也已下令F-16機停止演訓任務。

►F-16飛官辛柏毅墜海失聯！鏡頭君「疑拍到關鍵瞬間」 火光墜海面

▲F-16來台28年，已發生10起重大事故。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）