社會 社會焦點 保障人權

快訊／飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

地方中心／花蓮報導

空軍花蓮基地一架機號6700的F-16AM單座戰機，6日晚間執行夜航任務，不料，戰機起飛72分鐘後雷達訊號因不明原因發生異常，29歲飛官辛柏毅跳傘失聯，空軍隨即成立應變中心展開搜救。搜救行動至今已14小時，尚未傳出好消息，家屬心急如焚，據了解，家屬將於今早搭乘軍機前往花蓮。稍早辛柏毅的父母現身，只見辛母拄拐杖緩步走向車輛，頭戴鴨舌帽的辛父則是在一旁攙扶。

▲辛柏毅母親在軍方的陪同下搭車，將搭乘軍機前往花蓮基地。（圖／地方中心翻攝，下同）

▲辛柏毅父母在軍方的陪同下搭車，將搭乘軍機前往花蓮基地。（圖／地方中心翻攝，下同）

空軍指出，上尉辛柏毅是澎湖人，空軍官校108年班畢業，飛行總時數達611小時，F16V的機種總時數則有371小時，該機機身鐘點3894小時，發動機總時間則是5447小時。辛柏毅6日晚間6時17分駕機起飛執行例行訓練任務，晚上7時29分疑似在花蓮縣豐濱鄉東面10浬處跳傘，軍方隨即展開搜救行動。

據了解，辛柏毅與同為軍職的太太去年5月20日甜蜜成婚，事發前兩天才從冰島度蜜月返台，不料，回花蓮不到48小時，辛柏毅升空執行任務卻意外失聯，令妻子哭到眼睛都腫了，而軍方6日晚間已與辛柏毅家屬聯繫，稍早辛母在丈夫以及軍方人員的攙扶下上車，一行人將從澎湖出發，於7日上午搭乘軍機前往花蓮空軍基地。

▲辛柏毅母親在軍方的陪同下搭車，將搭乘軍機前往花蓮基地。（圖／地方中心翻攝，下同）

01/04 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

