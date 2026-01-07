　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

控馬杜洛抄襲招牌舞步！　川普自嘲：梅蘭妮亞超討厭

▲▼美國總統川普（Donald Trump）招牌舞步。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）招牌舞步。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）的「舞魂」再度引發熱議！川普近日在公開場合不僅指控被趕下台的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）抄襲他的招牌舞步，還自爆這套「擺手扭腰」的舞姿，其實連第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）都看不下去，甚至被老婆大人狠酸，「這真的超沒總統樣！」

川普指控馬杜洛：他想模仿我跳舞

根據《路透社》與《紐約時報》報導，川普6日在華盛頓一場共和黨國會議員集會上點名馬杜洛，試圖模仿他在台上那種「招牌搖擺手勢與扭腰」的舞步。川普語帶嘲諷地說，「他在台上試著稍微模仿一下我的舞步。」

這番話似乎是在回應馬杜洛近期的公開活動，據悉馬杜洛在被捕前，曾多次在公開活動中隨著電音版口號「不要戰爭，要和平」（No War, Yes Peace）起舞。

川普團隊認為，馬杜洛這種若無其事的熱舞表現，是對美國軍事部署的挑釁，也成了白宮決定對他採取抓捕行動的導火線之一。

老婆大人不領情　酸「超沒總統樣」

雖然川普對自己的舞技頗有信心，且每次在造勢場響起YMCA歌曲時，支持者都會跟著瘋狂尖叫，但家裡的另一半顯然不這麼想。川普在演說中大方自爆，老婆梅蘭妮亞（Melania Trump）對他的舞姿相當感冒。

川普笑著轉述夫妻間的對話，「她很討厭我跳舞，還說這真的太不專業、太沒總統樣了。」梅蘭妮亞甚至還搬出史實來質疑，「你能想像優雅的小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）跳舞嗎？」

結果川普不改幽默本色反擊，「我說，雖然他是民主黨人，但他確實是個紳士，但別忘了，我還是當上總統了啊！」

第一夫人的新聞秘書目前回應此事，但川普顯然完全沒有要「收斂」的意思。即便老婆在耳邊碎念，川普在6日演說結束後，依然在支持者的歡呼聲中，興致勃勃地跳了一段招牌舞才下台，展現出高度的「川式自信」。

01/05 全台詐欺最新數據

川普馬杜洛梅蘭妮亞跳舞北美要聞

