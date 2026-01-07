失聯飛官剛蜜月歸建2天！與上士妻服役花蓮基地　私下為人曝

▲辛柏毅跳傘失聯，目前仍在搜救中。（圖／IDF經國號粉專提供）

記者柯沛辰／綜合報導

空軍花蓮基地一架F-16V戰機6日疑似在豐濱外海失事，29歲飛官辛柏毅上尉跳傘失聯，持續搶救中。事實上，辛柏毅去年5月才與同在花蓮基地的妻子結婚，最近剛度蜜月回來，沒想到歸建不到48小時就傳出意外。有當地人回憶，辛柏毅曾就飛機起降噪音致歉，為人相當親切。

空軍指出，辛柏毅是澎湖人，空軍官校108年班畢業，飛行總時數達611小時，F16V的機種總時數則有371小時，該機機身鐘點3894小時，發動機總時間則是5447小時。

剛度蜜月歸建不到48小時 夜航訓練竟失聯

辛柏毅的新婚妻子是花蓮本地人，在花蓮基地負責行政職務的女上士，兩人分屬不同單位，去年5月20日甜蜜成婚後，近期才到芬蘭度蜜月，回花蓮歸建不到48小時，沒想到辛柏毅升空執行夜間飛行訓練，竟意外失聯。

曾為噪音向花蓮人道歉 民眾回憶他親切有禮

消息曝光後，有花蓮當地民眾回憶，過去曾在台中清泉崗巧遇辛柏毅，對方得知他從花蓮遠道而來，還特地為平時戰機起降聲音較大，可能造成當地人困擾而向他們致歉，態度相當親切、有禮貌。

18:17起飛、19:29疑跳傘 空軍成立應變中心搜救

空軍表示，辛柏毅上尉6日晚上6時17分駕機起飛執行例行訓練任務，晚上7時29分疑似在花蓮縣豐濱鄉東面10浬跳傘，空軍隨即成立應變中心展開搜尋行動。

▼花蓮空軍基地編號6700的F-16AM傳出墜海事故。（資料照／記者陳煥丞攝）