地方 地方焦點

魚池首座小規模多機能長照場館動工　有需求長輩每月最多可過夜15天

▲魚池鄉首座小規模多機能長照整合型服務場館於頭社動工。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲魚池鄉首座小規模多機能長照整合型服務場館於頭社動工。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府因應長者照顧需求，並配合衛福部長照「一國中學區一日照」政策，積極推動長期照顧資源布建，將斥資近8000萬元興建「魚池鄉頭社村長照整合型服務場館」，預計於117年竣工後，將是該鄉首座具備「小規模多機能（臨時夜間住宿）」服務的長照場館。

該長照整合型服務場館動土典禮於1月3日在魚池鄉頭社村舉辦，副縣長王瑞德到場主持並進行祈福祭拜及動土儀式，祈求工程順利；衛福部長照司副司長吳希文，縣議議員王秋淑、陳淑惠、林芳伃、林儒暘，魚池鄉長劉啟帆、魚池鄉民代表會副主席王若嵐及多位鄉民代表、多位村長及鄉親們近百人都齊聚見證。

▲魚池鄉首座小規模多機能長照整合型服務場館於頭社動工。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德致詞時表示，該場館原由縣府向中央爭取補助4601萬元，由鄉公所執行，但公所因財力有限，加上物價上漲、經費不足，計畫一度面臨停擺；縣長許淑華於113年9月實地會勘後，指示由縣府社會及勞動局接手主辦，縣府再自籌約3380萬元，才讓本計畫能如期推動。

▲魚池鄉首座小規模多機能長照整合型服務場館於頭社動工。（圖／南投縣政府提供）

社會及勞動局表示，該場館為一棟3層樓建物，總樓地板面積1088.52平方公尺，1樓為C級巷弄長照站及居家式長照機構，健康長者能就近參與延緩失能活動、又可讓受過專業訓練的照顧服務員就近到家中協助失能者；2至3樓為小規模多機能長照機構，除可提供60名長輩日間照顧服務，亦提供失能或失智長輩每個月最多15天臨時夜間住宿服務。

根據縣府最新人口統計，截至114年11月底總人口數為46萬8162人，其中65歲以上達10萬5805人，而魚池鄉總人口數為1萬4111人，其中65歲以上有3682人，老化指數高達346.70、高於全縣平均，意即每1位幼年人口背後，就有3位長者需要照顧；社勞處說明，該場館具備的夜間臨時住宿照顧服務，讓年輕子女能喘口氣、放心在外面打拚，也讓長輩在熟悉的家鄉生活，得以在地老化、在地安養。

