政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝辛柏毅昨失事前回報MMC故障　空軍：將清查其他F-16V

▲辛柏毅昨駕駛編號6700的F-16V戰機，疑因MMC故障釀失事。（圖／記者陳煥丞攝）

▲辛柏毅昨駕駛編號6700的F-16V戰機，疑因MMC故障釀失事。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者蘇靖宸／台北報導

空軍飛官辛柏毅昨駕駛F-16V戰機（機號6700）執行夜間訓練時，疑因模組化任務電腦（MMC）訊號故障釀失事，且更傳事發前幾天該機MMC也曾故障過。對此，空軍今（7日）表示，該機去年11月出廠至今未發生MMC系統故障，但昨飛行員返場訓練過程中確實有報告MMC發生故障，惟昨檢查相關紀錄，發現飛行員並未回報哪些裝置故障，空軍也將清查其他F-16V戰機，目前掌握到的部分僅6700號機發生此問題。

辛柏毅駕駛機號6700的F-16V戰機失蹤意外傳出後，傳疑因該戰機的MMC訊號故障，讓辛柏毅進入雲層後產生「空間迷向」錯覺導致失事。此外，《聯合報》報導，該架戰機幾天前也曾發生MMC任務電腦故障狀況，雖經發工修理，但昨晚仍疑似再次故障；更有網友爆料，F-16戰機經升級（F-16V）後，任務電腦失效頻率升高，往往導致系統失效，甚至飛機還會發生不預期的「鬼轉」。

▲空軍司令部督察長江義誠7日說明辛柏毅失事意外。（圖／記者呂佳賢攝）

▲空軍司令部督察長江義誠7日說明辛柏毅失事意外。（圖／記者呂佳賢攝）

空軍司令部7日上午在花蓮空軍基地召開臨時記者會，說明當前掌握的辛柏毅失事狀況。對於目前清查意外原因時有無發現MMC故障進而導致飛行員空間迷向狀況，江義誠說，飛行員在返場訓練過程中確實有報告說MMC發生故障，但空軍昨檢查相關紀錄，發現飛行員並未回報哪些裝置故障，「不知道是一級還是二級的」，所以返場過程，長機就下令2號機（事發機）做集合，採密集編隊做返場操作，這是現在有關掌握到的事證。

媒體追問，昨天MMC故障的只有這一架F-16V嗎？還是有其他的？空軍第五聯隊後勤科科長丁尉軒中校表示，MMC故障的架次，這部分空軍會再下去清查，目前掌握收到的部分是只有6700號機這架而已。

江義誠則提到，空軍已下令F-16型機「天安二號」作業，停止演訓任務派遣，並執行機務加強檢查，飛行員實施學科及模擬機訓練，置重點於空間迷向處置、不正常動作改正及夜間儀器飛行操作要領，以維飛行安全。

至於6700號機事發前有無發生異常狀況？丁尉軒指出，6700號機去年11月出廠後，空軍清查它所有的故障情況，基本上就是一般性的故障，或者是「暫態性」的故障。在更換機件方面其實很少，也就是說它從去年11月出廠到現在，都沒有很大的重大故障，包含也沒有MMC系統的故障。

▼空軍第五聯隊後勤科科長丁尉軒中校出席記者會說明辛柏毅失事意外。（圖／記者呂佳賢攝）

▼飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯，空軍召開記者會說明狀況，第五聯隊後勤科科長丁尉軒中校出席。（圖／記者呂佳賢攝）

01/05 全台詐欺最新數據

失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了
結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出　一票人驚：超

