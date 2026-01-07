鑫興鋁業捐400萬救護車助台南救護升級　黃偉哲：企業善行守護市民生命

▲鑫興鋁業捐贈高規格加護型救護車予台南市消防局，強化官田及周邊地區緊急救護量能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市緊急救護量能再添生力軍。在地企業鑫興鋁業股份有限公司董事長謝添寶秉持回饋鄉里的精神，捐贈台南市政府一輛價值約新台幣400萬元的高規格加護型救護車，配置於消防局第二救災救護大隊官田分隊使用，強化官田及大曾文地區的緊急醫療救護量能。

捐贈儀式7日上午在官田消防隊車庫前廣場舉行，由市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀，肯定企業善盡社會責任的具體行動。

黃偉哲表示，台南市緊急救護需求持續攀升，全市每日平均救護出勤約300次，車輛與設備耗損相當大。此次受贈的加護型救護車配備12導程心電圖機等高階急救設備，救護人員可在患者上車第一時間即進行檢測與急救，並同步將數據回傳責任醫院，實現「到院前即治療」的無縫接軌，大幅提升搶救效率與成功率。

黃偉哲也特別感謝鑫興鋁業透過民代與地方協會媒合資源，將企業的愛心化為守護市民生命的實際力量，成為官田及周邊地區救護工作的堅強後盾。

消防局指出，近年來台南市緊急救護出勤次數逐年成長，在勤務日益繁重的情況下，消防同仁持續精進專業訓練與設備升級，到院前心肺功能停止（OHCA）患者的自發循環恢復率（ROSC）已提升至35%以上，顯示院前急救品質穩定成長。

此次受贈的救護車除完整監測與急救設備外，更特別導入先進的「骨針穿刺系統」。當遇到到院前心跳停止或重大創傷患者，且血壓極低、周邊靜脈難以建立時，骨針系統可迅速建立輸液與給藥管路，大幅縮短處置時間，對於第一線救護人員而言，是提升救命效率的重要科技利器。

消防局強調，面對高齡化社會與日益增加的醫療需求，未來將持續規劃教育訓練與成效追蹤，並依各轄區救護特性與醫療資源配置，妥善運用這輛新救護車，確保每一分民間愛心都能轉化為守護市民生命的實質力量。

消防局也呼籲市民珍惜救護資源，讓真正有需要的病患能在最短時間獲得最適切的協助，同時誠摯邀請更多企業與社會力量投入公益，與市府攜手打造安全、健康、宜居的台南生活圈。

今日捐贈典禮氣氛溫馨，市議員尤榮智亦到場見證，對企業回饋地方、守護市民安全表達高度肯定。