辛柏毅度蜜月返台4天出事　隊長：去冰島、芬蘭是他一輩子夢想

記者蘇靖宸／台北報導

空軍第五聯隊飛官辛柏毅昨駕駛F-16V戰機（機號6700）執行夜間訓練時，疑因模組化任務電腦（MMC）訊號故障釀失事，目前行蹤不明。空軍今（7日）表示，辛柏毅1月2日度完蜜月回國後休假2天，5日回部隊上班並於昨執行帶飛任務。辛柏毅的隊長周明慶上校則說，辛柏毅去年5月登記結婚，但因飛行員平時戰演訓練沒有時間時間度蜜月、請婚假，大部分都只有12月、1月、2月比較有空檔；今天早上跟辛柏毅老婆見面，對方說去冰島跟芬蘭，是辛柏毅一輩子的夢想。

▲空軍第五聯隊第27隊隊長周明慶上校7日辛柏毅失事意外。（圖／記者呂佳賢攝）

空軍司令部7日上午在花蓮空軍基地召開臨時記者會，說明當前掌握的辛柏毅失事狀況。空軍司令部督察長江義誠少將指出，辛柏1月2日度完蜜月回國後，3、4日休假在家，5日回部隊上班，而昨早聯隊就幫辛安排了一批雙座的帶飛任務，後座有教官，執行情況都正常，晚上依照這個序列來派遣夜航的訓練。

周明慶說，辛柏毅是很優秀隊員，飛行也很穩定，去年5月登記結婚，但因為飛行員很辛苦，平時戰演訓練沒有時間時間度蜜月、請婚假，大部分都只有12月、1月、2月比較有空檔，他身為隊長，絕對會支持他們。周明慶也說，辛柏毅平常跟隊員的相處很融洽，今天早上跟辛柏毅老婆見面，對方說去冰島跟芬蘭，是辛柏毅一輩子的夢想。

空軍第五聯隊政戰主任許俊榮上校指出，在第一時間，空軍已經通知眷屬還有辛柏毅的家人，目前辛柏毅太太有媽媽跟妹妹陪同，空軍心輔人員也都全程陪同，而辛柏毅的父母，今天會從澎湖搭機到花蓮來，屆時一樣有空軍心輔人員陪同，並由他定時講述目前的搜救情況與進度。