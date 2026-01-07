　
地方 地方焦點

台南庇護過年甜　市府推金馬年節禮盒用消費支持幸福就業

▲台南市政府勞工局舉辦「馬上幸福過好年—台南庇護年節禮」行銷記者會，邀請民眾以消費支持庇護就業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接新曆年與農曆歲末交替，台南市政府勞工局7日舉辦「馬上幸福過好年—台南庇護年節禮」行銷記者會，因應即將到來的金馬年，市府攜手轄內7家庇護工場，推出多款年節禮盒與開運年菜，邀請民眾以實際行動支持庇護就業，讓年節消費成為最有溫度的祝福。

台南市長黃偉哲、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署副分署長許慧香及五大總工會代表皆到場力挺，共同為身心障礙者就業發聲。記者會由黃偉哲親自發送庇護工場製作的小蛋糕揭開序幕，象徵新年甜甜過、幸福一整年。

黃偉哲表示，台南7家庇護工場產品多元，今年一口氣推出12項年節商品，從金馬年菜組、美生菜、伴手禮盒，到賀卡、對聯一應俱全，主餐、甜點、送禮一次購足。他也呼籲企業團體與市民踴躍訂購庇護年菜與年節禮，讓大家「吃暖暖」的同時，也讓身障朋友能「心暖暖」迎新年。

此外，凡購買庇護商品，還可參加「台南購物節」抽獎活動，消費滿50元即可獲得一次抽獎機會，只要加入「臺南購物節」官方LINE帳號即可在手機登錄，活動至2026年3月1日止，買越多，中獎機率越高。現場也安排免費視障按摩體驗，讓民眾更認識並支持視障按摩師。

黃偉哲指出，今年年節推出的6道經典年菜，皆由通過ISO 22000及HACCP食品安全雙認證的喜憨兒台南庇護工場製作。其中「珠圓玉潤慶團圓」為喜憨兒台南庇護工場與錦霞樓（阿霞飯店二代）技術合作聯名菜色，豬蹄膀以熱油煎香後慢火煨煮，口感軟嫩、富含膠質。

新品「龍吟虎饗石斑魚」選用鮮甜石斑，搭配樹子清香，清爽不膩，象徵年年有餘；「金饗富貴大肋排」以特製醬汁醃製後烘烤，肉質厚實；「開運椒香雞湯鍋」則以雞腿肉搭配剝皮辣椒慢熬，湯頭清甜帶微辣。另因應蔬食需求，也推出「福祿吉祥蔬食油飯」，討個新春好兆頭。年菜即日起至2026年2月2日止開放預購，單品3盒95折、5盒以上88折，免料理即可輕鬆端上桌。

除年菜外，各家庇護工場也推出多款年節伴手禮。展翼烘焙坊的「金馬躍鯉禮盒」結合堅果塔、花生捲與手工餅乾；菩提澄園推出「澄馬成福禮盒」，內容豐富、適合送禮；蓮心園的「日曬米＋紫蘇梅禮盒」強調自然栽培；小品食光的「雲朵食光寶盒」可自由搭配甜點；吉茂與創義庇護工場則推出客製化萌駿福枕、招福墊與門神對聯，選擇多元。

勞工局長王鑫基表示，庇護工場商品從年菜到送禮一應俱全，勞工局長期協助身心障礙者就業，也特別重視視覺障礙者，安排免費視障按摩體驗，讓視障按摩師走出按摩院、主動服務社會，穩定工作也穩定生活。

勞工局誠摯邀請企業、機關團體與市民踴躍訂購，用一份最有溫度的年節禮，支持台南庇護工場在金馬年「馬到成功」。相關資訊可至勞工局網站查詢，或電洽06-2991111轉8459陳小姐、6687李小姐。

更多新聞
熊熊陪你從早玩到晚！和逸台南西門館打造親子寒假療癒假期

迎接即將到來的寒假與9天春節連假，和逸飯店‧台南西門館鎖定親子旅客最愛的《熊熊遇見你》，推出一系列主題住宿、餐飲與館內互動活動，從入住、用餐到玩樂一次包辦，打造專屬孩子與家長的療癒假期。

4年砸22億台南啟動「生生有平板、校校智慧學」新階段

台南市直轄加油站公會表態力挺致贈加油槍為林俊憲「加滿油」

「跟妳爸說我性侵妳！」台南男大生追不到女同學暴走

「馬」上就有錢！大甲鎮瀾宮2026馬年錢母震撼亮相

