台南市直轄加油站公會表態力挺　致贈加油槍為林俊憲「加滿油」

▲台南市直轄加油站公會6日公開表態力挺林俊憲，並致贈象徵加油打氣的加油槍。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市直轄加油站公會6日公開表態力挺大台南市長參選人林俊憲，並致贈象徵「加油打氣」的加油槍，寓意為城市發展持續注入能量，期盼林俊憲未來能為台南產業發展、城市建設與民生經濟「加滿油、向前衝」。

台南市直轄加油站公會理事長李杰迅表示，加油站是城市日常運作中不可或缺的一環，長期見證台南在產業、交通與生活機能上的成長變化。林俊憲多年來持續關心地方產業發展，無論在交通建設、公共投資或整體城市發展方向上，都展現務實態度與政策執行力，因此公會成員一致表達支持，期盼未來能持續為台南「加滿油」。

林俊憲表示，感謝公會的肯定與鼓勵，加油槍不僅象徵支持，更代表一份沉甸甸的期待。他指出，台南正處於關鍵轉型階段，無論是產業升級、交通建設，或提升市民生活品質，都需要穩定且持續的推動力量，未來也將持續站在第一線，為台南爭取更多建設資源，讓城市發展不斷電、不停歇。

林俊憲強調，城市進步來自各行各業的共同努力，未來將持續與地方產業保持密切溝通，讓政策更貼近實際需求，也再次懇請鄉親朋友在電話民調中唯一支持林俊憲。